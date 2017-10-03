به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، این مراسم با حضور محمدرضا کارگر مدیرکل اداره موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی و سرپرست مجموعه سعدآباد، محمد عبدالعلی‌پور رئیس اسبق این مجموعه، عیسی امیدوار یکی از اولین جهان‌گردان ایرانی، گروه طبیعت‌گردهای ماجراجو، موتورسواران گروه Iranian Motorcycle Traveler ، شاهین تیوای سادات حسینی یکی از جهان‌گردان ایرانی، جمعی از پرسنل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و علاقه‌مندان به سفر برگزار خواهد شد.

این برنامه شامل تجلیل از برادران امیدوار اولین جهان‌گردان ایرانی، گزارش سفر گروه‌های جهان‌گردان ایرانی و نمایش کلیپ‌های سفرشان، و نیز آیین چاوشی‌خوانی به بهانه بازگشت جهان‌گردان ایرانی از سفر و به‌منظور حفظ و ترویج این آیین است.

چاووشی‌ یا چاوشی (در زبان محلی چوش)، آواز مخصوص بدرقه یا پیشباز زائران اماکن متبرکه است. رسم چاوشی‌خوانی برای زائران کربلا یا مشهد از دوره صفویان و قاجاریان مرسوم شده و در سده اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته‌است. رسم چاوشی‌خوانی، علاوه بر استان بوشهر در استان‌های دیگر مثل استان خوزستان، استان هرمزگان و استان‌های شمالی ایران مثل استان مازندران نیز معمول است.

برادران امیدوار، اولین جهان‌گردان ایرانی، پس از سه سال مطالعه، در سال ۱۳۳۳ با شور و عشق فراوان سفر خود را به‌منظور دیدن نادیده‌های جهان، با مبلغی حدود ۹۰ دلار آغاز کردند. آن‌ها با برگزاری نمایشگاه‌هایی از دستاوردهای سفر به نقاط مختلف دنیا، نوشتن مقالات برای نشریات معتبر جهان و برگزاری سخنرانی در بزرگ‌ترین دانشگاه‌های دنیا، بقیه هزینه سفرهای خود را تأمین کردند.

عیسی و عبدالله در هفت سال اول سفر خود، چهار قاره را با دو موتورسیکلت یک‌سیلندر مچلس انگلیس به قدرت cc ۵۰۰ پیمودند و سه سال آخر را با اتومبیلی که کمپانی سیتروئن فرانسه به آن‌ها اهدا کرده بود، مسافرت کردند. حاصل سفر ۱۰ سالۀ آنها به ۹۹ کشور از پنج قارۀ جهان، هزاران عکس، فیلم، صنایع‌دستی نقاط مختلف جهان و تعداد زیادی مقالات و تحقیقات علمی است.