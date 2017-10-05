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۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

انیمیشن «ما» نامزد فستیوال وایند شد

انیمیشن «ما» نامزد فستیوال وایند شد

انیمیشن «ما» ساخته فاطمه فدایی دارستانی به عنوان یکی از نامزدهای جشنواره بین‌المللی فیلم وایند در هالیوود انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم وایند در هالیوود انیمیشن «ما» را به عنوان یکی از نامزدهای خود انتخاب کرد. 

فاطمه فدایی دارستانی کارگردان، فیلمنامه‌نویس، انیماتور، طراح کاراکتر و فضای این انیمیشن است.

این فیلم انیمیشن ۳ دقیقه‌ای که تولید ۱۳۹۴ است، تاکنون در چند جشنواره ملی و خارجی موفقیت‌هایی کسب کرده و به تازگی به عنوان یکی از برندگان جشنواره «رقابت بهترین فیلم‌های کوتاه» نیز انتخاب شد.

داستان فیلم درباره دو خواهر است که زیر آوار گیر افتاده‌اند و منتظرند پدرشان برای نجات آنها بیاید.

جشنواره بین‌المللی فیلم W.I.N.D از ۲۰ تا ۲۲ اکتبر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4105027

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