به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و توگو از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار حامد لک، احسان حاج‌صفی، روزبه چشمی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، وریا غفوری،احمد عبدالله‌زاده، سعید عزت‌اللهی، مهدی ترابی، سامان قدوس، کاوه رضایی و کریم انصاری‌فرد برای ایران از ابتدا به میدان رفتند.

ملی پوشان ایران که قصد داشتند از فرصتی که کی روش به آنها داده استفاده کنند، از همان ابتدا تلاش کردند خود را به دروازه حریف نزدیک کنند اما در تمام طول نیمه اول هر چند تیم برتر میدان بودند اما نتوانستند موقعیت خطرناکی را روی دروازه حریف ایجاد کنند.