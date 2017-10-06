به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا اکبر شاهی در رزمایش خودرو و موتور های گشتی پلیس راه آهن کشور گفت: همانگونه رهبر معظم انقلاب فرمودند نیرویی انتظامی ماموریت گسترده ای در سراسر کشور دارد و هیچ نیرویی به اندازه ناجا در مقابل چشم مردم نیست و همین ویژگی وظیفه نیروی انتظامی را بسیار حساس می کند.

وی افزود: پلیس راه آهن دو اولویت ماموریتی دارد که یکی مبارزه با مواد مخدر و دیگری جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است و به لطف پروردگار این پلیس در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته توفیقات چشمگیری در هردو زمینه ماموریتی داشته است.

رئیس پلیس راه آهن کشور خاطر نشان کرد: راه آهن جمهوری اسلامی با طول ۱۲هزار کیلومتر یکی از افتخارات ما در منطقه است و برقراری امنیت در آن نیاز به دقت، مهارت و تخصص بسیار دارد که این توان واستعداد به خوبی در پلیس راه آهن موجود بوده و هیچ فضای فعالیتی برای برهم زنندگان نظم و امنیت در شبکه ریلی کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مثال زدنی بودن امنیت ایران تاکید کرد: این امنیت در درجه نخست مرهون لطف الهی و هدایت داهیانه فرمانده معظم کل قوا بوده وپس از آن مدیون تلاش های مدافعان حرم و همکاری مردم عزیز است وپلیس نیز در کنار همه این موارد از هیچ تلاشی برای حفظ امنیت و آرامش فرو گذار نخواهد کرد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: شعار امسال هفته ناجا یک شعار مردمی و جامعه محور است که پلیس این مطلب را در عمل نیز نشان داده است که پلیس اسلامی پلیسی برای مردم است نه بر مردم و نظر سنجی های مختلف نیز گویای رضایت رو به افزایش شهروندان از خدمات نیروی انتظامی بوده که باعث افتخار ماست.

فرمانده پلیس راه آهن تصریح کرد: ارزش پلیس در خدمت صادقانه به مردم است اما تولید کننده اصلی امنیت خود مردم هستند و پلیس تنها آن را حفظ و نگهداری می کند ، لذا آموزش در خانواده ها و مدارس تاثیر عمیقی در درک فرزندان ما و آینده سازان این مرز وبوم از ارزش و ضرورت امنیت وآرامش خواهد داشت.

سردار اکبرشاهی هدف از برگزاری این رزمایش را دریافت الگوهای لازم در شرایط عملیاتی و توجه به آموزش دانست وگفت: سازماندهی،طرح ریزی و پرهیز از اقدامات جزیره ای و از همه مهمتر حفظ وحدت فرمانده از جمله دستاوردهای یک رزمایش موفق به شمار می رود.

وی اضافه کرد: اجرای طرح وحدت در سال گذشته و تقسیم کل کشور به پنج منطقه کلی در پلیس راه آهن نیز در راستای همین وحدت فرماندهی،انسجام ، هم پوشانی و فراگیری بوده است.

فرمانده پلیس راه آهن کشور در پایان با اشاره به برنامه های این پلیس در هفته نیروی انتظامی خاطر نشان کرد:پلیس راه آهن امسال۲۸ برنامه مختلف برای هفته ناجا پیش بینی کرده است که در حوزه های خانواده ، بازنشستگان ، بیماران، جانبازان و ...بوده و همچنین راه اندازی قطار نظم و دوستی، برگزاری مراسم صبحگاه مشترک و افتتاح پنج رده پاسگاهی در سراسر کشور را شامل می شود.

رزمایش موتورهای گشتی و خودروهای پلیس راه آهن کشور به مناسبت هفته نیروی انتظامی و با شرکت یگان های خودرویی وموتوری از پلیس های راه آهن سراسر کشور در حضور فرمانده این پلیس و شماری از معاونان و مسئولان ستادی آن در محل ستاد فرماندهی پلیس راه آهن و ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد.