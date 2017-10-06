پرسپولیس بازی تدارکاتی الهلال عربستان را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الهلال با استفاده از تعطیلی لیگ عربستان اردوی آماده سازی خود را در ابوظبی برپا کرده است. قرار بود الهلال در این اردو یک بازی تدارکاتی هم برگزار کند ولی بر اساس اعلام روزنامه الریاضیه، «رامون دیاز» سرمربی آرژانتینی الهلال تصمیم به تاخیر در برگزاری این بازی تدارکاتی گرفته است.

این روزنامه نوشت: «رامون دیاز ترجیح داد بازی تدارکاتی الهلال به تاخیر بیافتد و هفته آینده در زمین خود الهلال برگزار شود. این تصمیم از آن جهت گرفته شده که فاصله زیادی بین این بازی تدارکاتی با بازی با پرسپولیس در دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا نباشد.»

دیدار برگشت پرسپولیس و الهلال در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۵ مهرماه برگزار می شود. دیدار رفت دو تیم با نتیجه ۴ بر صفر به سود الهلال خاتمه یافت.