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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

وزیر خارجه پاکستان در دیدار با تیلرسون:

اعتماد آمریکا و طالبان به پاکستان کم شده است

اعتماد آمریکا و طالبان به پاکستان کم شده است

وزیر خارجه پاکستان طی دیدار با مقامات دفاعی و امنیتی آمریکا اعلام کرد اعتماد طالبان و واشنگتن به اسلام آباد کم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «خواجه محد آصف» وزیر خارجه پاکستان که به آمریکا سفر کرده است پس از دیدار با «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه و «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری سخنرانی کرد.

وی در این کنفرانس اعلام کرد که در سال ۲۰۱۶ و پس از کشته شدن« ملا اختر منصور» سر کرده گروه طالبان توسط جنگنده های نیروهای آمریکایی، نفوذ پاکستان بر طالبان کم شده است و هم اکنون نیز اسلام آباد با کاهش اعتماد از سوی واشنگتن و طالبان روبه روست.

وی افزود: حمله آمریکا به سرکرده گروه طالبان باعث نامساعدتر شدن فضای لازم جهت مذاکرات صلح با طالبان شد.

وزیر خارجه پاکستان همچنین در راستای مبارزه با تروریسم اعلام کرد که ما تمام تلاش خود را برای نابود گروه های تروریستی خواهیم کرد و کافی است که واشنگتن محل این گروه ها را به ما اعلام کند تا ما بلافاصله اقدام به بمباران پایگاه های گروه های تروریستی و افراطی کنیم.

کد مطلب 4105799

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