بازگشت فرشاد احمدزاده به تمرینات گروهی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرین صبح امروز جمعه خود را ساعت ۱۰:۱۰ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد.

*بازیکنان ابتدا به مدت ۱۵ دقیقه بدن هایشان را زیر نظر مارکو مربی بدنساز پرسپولیس گرم کردند. سپس سرمربی پرسپولیس، پاسکاری کوتاه و دقیق را در دستور کار شاگردان خود قرار داد.

* دروازه بان های پرسپولیس در غیاب علیرضا بیرانوند که در اردوی تیم ملی به سر می برد زیر نظر ایگور پانادیچ به طور اختصاصی تمرین کردند.

* بازیکنان پرسپولیس سپس به برنامه های تاکتیکی برانکو پرداختند و در پایان به سالن بدنسازی رفته و کار با وزنه به مدت ۲۰ دقیقه انجام دادند.

* فرشاد احمد زاده که به دلیل مصدومیت تمرین انفرادی انجام می داد، پا به پای سایر هم تیمی هایش در تمرین صبح امروز فعال بود.

* شجاع خلیل زاده به دلیل مصدومیت و علیرضا بیرانوند و سید جلال حسینی، وحید امیری، مهدی طارمی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ایران و همچنین بشار رسن که به تیم ملی عراق دعوت شده است در تمرین امروز حضور نداشتند.

* تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۰۰ امروز دومین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار می کند.