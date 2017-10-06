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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

خلیل‌زاده همچنان غایب است؛

بازگشت فرشاد احمدزاده به تمرینات گروهی پرسپولیس

بازگشت فرشاد احمدزاده به تمرینات گروهی پرسپولیس

تمرین صبح پرسپولیس در حالی برگزار شد که کادر فنی این تیم تمرینات تاکتیکی متنوعی را برای سرخ پوشان در نظر گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تمرین صبح امروز جمعه خود را ساعت ۱۰:۱۰ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد.

*بازیکنان ابتدا به مدت ۱۵ دقیقه بدن هایشان را زیر نظر مارکو مربی بدنساز پرسپولیس گرم کردند. سپس سرمربی پرسپولیس، پاسکاری کوتاه و دقیق را در دستور کار شاگردان خود قرار داد.

* دروازه بان های پرسپولیس در غیاب علیرضا بیرانوند که در اردوی تیم ملی به سر می برد زیر نظر ایگور پانادیچ به طور اختصاصی تمرین کردند.

* بازیکنان پرسپولیس سپس به برنامه های تاکتیکی برانکو پرداختند و در پایان به سالن بدنسازی رفته و کار با وزنه به مدت ۲۰ دقیقه انجام دادند.

* فرشاد احمد زاده که به دلیل مصدومیت تمرین انفرادی انجام می داد، پا به پای سایر هم تیمی هایش در تمرین صبح امروز فعال بود.

* شجاع خلیل زاده به دلیل مصدومیت و علیرضا بیرانوند و سید جلال حسینی، وحید امیری، مهدی طارمی به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ایران و همچنین بشار رسن که به تیم ملی عراق دعوت شده است در تمرین امروز حضور نداشتند.

* تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۶:۰۰ امروز دومین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار می کند.

کد مطلب 4105810
مهدی مرتضویان

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