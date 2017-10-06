شهادت «محسن حججی» نقطه عطف نابودی جریان نفاق و کفر جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدباقر آیت میردامادی، نماینده آیت‌الله العظمی نوری همدانی و فقیه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در همایش «بصیرت نسل جوان» که با حضور گروه های مختلف مردم در مسجد جامع امام رضا(ع) برگزار شد، شهادت شهید مدافع حرم، محسن حججی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و حرکت جهادی مردم ایران دانست و گفت: شهادت این شهید بزرگوار نه تنها ایران بلکه جامعه اسلامی و تمام دنیا را تکان داد. محسن حججی در همان مسیری که امام حسین(ع) حرکت کردند تا در مقابل بنی امیه و اشرار امت بایستند تا مسیر اسلام را تصحیح کنند، حرکت کرد. شهادت شهید حججی تلنگری به وجدان های خفته و تلاشی در جهت ایجاد یک نهضت بزرگ در برابر اخلاف بنی امیه و اشرار داعش و امثال آنها در این منطقه بود.

نماینده آیت‌الله العظمی نوری همدانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده شهید محسن حججی مبنی بر «همه شهیدانی که از ایران، افغانستان، عراق و مناطق دیگر در مبارزه با اشرار تکفیری و دست‌نشانده امریکا و انگلیس به شهادت رسیدند، در این جوان خلاصه و دیده می‌شوند و خداوند او را نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه کرد ... خداوند دلها را مجذوب کرد و افراد گوناگونی که زندگی برخی از آنان در ظاهر تناسبی با جهاد و شهادت ندارد، عکس شهید را در دست گرفته و به تشییع او آمدند»، خاطرنشان کرد: شاید برخی در داخل کشور تحت تاثیر تبلیغات و رسانه های خارجی بگویند که ما چرا باید در این جنگ حضور داشته باشیم اما حالا همه فهمیدند که حضور ما برای جلوگیری از انحراف مسیر درست اسلام که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی ترسیم و توسط مقام معظم رهبری دنبال می شود، است.

این فقیه مکتب اهل بیت(ع)، پیروزی های بزرگ و پیاپی رزمندگان اسلام در مبارزه با داعش را از برکت خون شهید حججی و سایر شهدای مدافع حرم دانست و افزود: بدون شک پیروزی های بزرگی که در عراق و سوریه بدست آمده است از برکت خون شهید حججی عزیز است که هم حرکتش و هم خلوص و نحوه شهادتش به تبعیت از مولای مان حضرت اباعبدالله حسین (ع) است. وقتی ما در مقابل اهانت به حرم مطهر حضرت زینب(س) ایستادیم دشمنان قسم خورده اسلام فهمیدند که امروز دیگر سال ۶۱ هجری نیست.

وی ادامه داد: دشمنان متوجه شدند انقلاب اسلامی که مورد عنایت اهل بیت(ع) است و امروزه مورد تایید حضرت ولی عصر(عج) قرار دارد، حتما پایان بخش تمام ستم ها و دسیسه های شیطانی استکبار جهانی و صهیونیست های کودک کش و مظلوم کش خواهد بود و شهادت حججی عزیز، نقطه عطف نابودی جریان نفاق و کفر جهانی است.

آیت‌الله آیت میردامادی با تقدیر از رشادت های شهید حججی در دفاع از شعائر اسلام و حرم مطهر حضرت زینب(س) گفت: معتقدیم علاوه پیروزی های متعدد بدست آمده در دفاع از حرم حضرت زینب(س) و جریان مقاومت، اتفاق بزرگ دیگری هم در دل های جوانان ما افتاده که فرماندهی آن به دست شهید حججی است.

امام جماعت مسجد جامع امام رضا(ع) با اشاره به پیام سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی در پی شهادت محسن حججی مبنی بر انتقام از داعش «به حلقوم بریده این شهید عزیز و تمامی شهیدان راه اباعبدالله (ع) سوگند یاد می‌کنیم که از تعقیب این شجره ملعونه و نابودی این غده خطرناک برآمده در پیکر جهان اسلام تا آخرین نفرشان از پای نخواهیم نشست»، گفت: خداوند خواست که شهادت محسن حججی عزیز، بیدارگر انسان هایی باشد که با حضور ایران اسلامی در جریان مقاومت و مبارزه با گروه های تکفیری، مخالف بودند.

این نوینسده و پژوهشگر حوزوی اظهار داشت: خداوند، خواست شهید حججی، عزیز باشد «إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا: همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمان آنها را (در نظر خلق و حق) محبوب می‌گرداند»(سوره مریم، آیه ۹۶). شهید حججی که مقید به اقامه نمازهای یومیه در مسجد جامع نجف آباد بود، به دلیل اخلاصش، محبوب مردم قرار گرفت. این پاداشی است که خداوند به تمام مجاهدان مخلص و خستگی ناپذیر وعده داده است.