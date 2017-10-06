امکانات بهداشتی و درمانی بردخون در حد یک روستا هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جواد عاشوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بردخون با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: امکانات بهداشتی درمانی بردخون در حد یک روستای ۵۰۰ نفره هم نیست.

وی افزود: بخش بردخون با جمعیت بیش از ۱۲ هزار نفر با کمبود شدید تجهیزات بهداشتی درمانی روبرو است و در ایام تعطیل خدمات لازم صورت نمی‌گیرد.

آمبولانس بی‌راننده و مرکز بهداشتی بدون آمپول

عاشوری با بیان اینکه سلامتی مردم در خطر است، اضافه کرد: چرا مرکز بهداشتی درمانی بردخون از داشتن آمپول عقرب گزیدگی یا شربت استامینوفن محروم است و هیچ پزشک مردی در این مرکز حضور ندارد و آمبولانس آن فاقد راننده است.

امام جمعه موقت بردخون با اشاره به ایام محرم و تقدیر از همه دست اندرکاران برگزار مراسم این ایام، ادامه داد: افراد در زندگی عاشورایی و معنوی دارای سه ویژگی حق پذیری، مسؤلیت پذیری و همراهی همیشگی هستند.

نظام سلطه خطر انقلاب را احساس می‌کند

وی با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار همدانی و بیان اینکه حضور سرداران ایرانی موجب پیروزی ارتش سوریه شده، گفت: آمریکا دشمن انقلاب ما است زیرا نظام سلطه هیچگاه نمی تواند انقلاب اسلامی را ببیند و خطر انقلاب را احساس می کند.

خطیب جمعه بردخون ابراز داشت: منافع نظام سلطه با پیروزی انقلاب به خطر افتاد و اینکه با آمریکا کنار بیاییم توهمی بیش نیست چرا که رفتار آمریکا همیشه اینگونه بوده وغیر قابل اعتماد است.

عاشوری انتشار گزارش کذب درباره خانواده رییس قوه قضاییه را محکوم کرد و گفت: در قضیه برجام چهره واقعی آمریکا را دیدیم که به تعهدات خود عمل نمی کند و نقش مخرب خود را نشان می دهد.