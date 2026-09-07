عاملان اخلال در نظم بیمارستان پلدختر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی بعدازظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: شب گذشته تعدادی از افراد که در تعاقب یک نزاع، برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر مراجعه کرده بودند، در محیط بیمارستان نیز با استفاده از سلاح سرد اقدام به درگیری و اخلال در نظم عمومی کردند که این اقدام موجب بروز نگرانی شهروندان و کادر درمان شد.

وی افزود: متهمان این درگیری پیش از حضور مأموران انتظامی در محل، از صحنه متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنها به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پلدختر، تصریح کرد: با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه تمامی متهمان شناسایی و سحرگاه امروز مأموران در یک عملیات هم‌زمان و مقتدرانه، ضمن غافلگیری، پنج عامل اصلی این اخلال در نظم را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند.

سرهنگ کرمی‌چگنی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم، خط قرمز پلیس است، هشدار داد: نیروی انتظامی با هرگونه هنجارشکنی، اوباش‌گری و مزاحمت برای شهروندان با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد.