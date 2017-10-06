بیش از ۲۷۱هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بخش صنعت و معدن با دریافت ۱۰ هزار و ۹۵۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۸ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال، یکی از بزرگترین متقاضیان دریافت تسهیلات بانک بوده است.

در این مدت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز در ۲۴ هزار و ۲۵۸ فقره، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده اند.

همچنین بخش مسکن ۱۵ هزار و ۹۷۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال و بخش صادرات ۳۴۰ فقره تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران را از آن خود کرده اند.

همچنین در حوزه خدمات بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و در بخش بازرگانی نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

از سوی دیگر، غلامرضا پناهی اعلام کرد: در راستای توسعه روابط کارگزاری به منظور حمایت و پشتیبانی از تجارت خارجی کشور، بانک ملی ایران موفق به برقراری روابط کارگزاری با بانک های برزیلی شد.

عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران همچنین افزود: در این راستا بانک آمادگی کامل دارد که خدمات مورد نیاز فعالان تجارت خارجی با آمریکای جنوبی را ارایه کند.

وی اظهار کرد: انجام امور تجاری از کانال بانک ها علاوه بر حفظ امنیت و پوشش های مناسب، در کاهش هزینه های مبادله هم موثر است. همچنین با حضور بانک امکان افزایش و گسترش حجم تجارت برای فعالان با بهره گیری از ظرفیت های اعتباری بانک ها فراهم خواهد شد.

پناهی در پایان گفت: مشتریان محترم جهت کسب اطلاع از نحوه خدمات بانکی قابل ارایه از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران می توانند با اداره کل خارجه هماهنگی کنند.