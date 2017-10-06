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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸

توسعه روابط کارگزاری بانک ملی ایران در آمریکای جنوبی؛

بیش از ۲۷۱هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شد

بیش از ۲۷۱هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شد

بانک ملی ایران در پنج ماه نخست امسال ۶۲۳ هزار و ۷۵۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۷۱ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بخش صنعت و معدن با دریافت ۱۰ هزار و ۹۵۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۸ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال، یکی از بزرگترین متقاضیان دریافت تسهیلات بانک بوده است.

در این مدت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز در ۲۴ هزار و ۲۵۸ فقره، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده اند.

همچنین بخش مسکن ۱۵ هزار و ۹۷۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۳ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال و بخش صادرات ۳۴۰ فقره تسهیلات به مبلغ یک هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران را از آن خود کرده اند.

همچنین در حوزه خدمات بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و در بخش بازرگانی نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

از سوی دیگر، غلامرضا پناهی اعلام کرد: در راستای توسعه روابط کارگزاری به منظور حمایت و پشتیبانی از تجارت خارجی کشور، بانک ملی ایران موفق به برقراری روابط کارگزاری با بانک های برزیلی شد.

عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران  همچنین افزود: در این راستا بانک آمادگی کامل دارد که خدمات مورد نیاز فعالان تجارت خارجی با آمریکای جنوبی را ارایه کند.

وی اظهار کرد: انجام امور تجاری از کانال بانک ها علاوه بر حفظ امنیت و پوشش های مناسب، در کاهش هزینه های مبادله هم موثر است.  همچنین با حضور بانک امکان افزایش و گسترش حجم تجارت برای فعالان با بهره گیری از ظرفیت های اعتباری بانک ها فراهم خواهد شد.

پناهی در پایان گفت: مشتریان محترم جهت کسب اطلاع از نحوه خدمات بانکی قابل ارایه از طریق شعب ارزی بانک ملی ایران می توانند با اداره کل خارجه هماهنگی کنند.

کد مطلب 4105972

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    نظرات

    • حسن IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
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      به کی پرداخت شد ، آقازاده ها!!!!!!!!!!!!!

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