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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

نخستین ناوگروه صلح ودوستی جمهوری آذربایجان در بندرانزلی پهلو گرفت

نخستین ناوگروه صلح ودوستی جمهوری آذربایجان در بندرانزلی پهلو گرفت

برای نخستین بار در تاریخ روابط ایران و آذربایجان ، نخستین ناوگروه صلح و دوستی از کشور آذربایجان شامل یک رزم ناو در چارچوب ماموریت دوستانه سه روزه وارد ایران شد و در بندرگاه انزلی پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگروه صلح و دوستی جمهوری آذربایجان شامل یک ناو استینکا G۱۲۴ به فرماندهی سرهنگ سبحان بکیر اف جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان شامگاه پنجشنبه در بندرگاه انزلی پهلو گرفت.

هدف از سفر این ناوگروه به سواحل ایران، تحکیم همکاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام شده است.

 دیدار با فرمانده ناوگان شمال، ادای احترام به مقام شامخ شهیدان ایران، دیدار با استاندار گیلان و فرماندار بندرانزلی و بازدید از مراکز تاریخی و گردشگری استان و بندرانزلی از برنامه های این ناوگروه اعلام شده است.

این سفر در پاسخ به سفر مردادماه امسال ناوگروه ایران به جمهوری آذربایجان برای شرکت در مسابقات ارتش های جهان و به دعوت ناوگروه ایرانی انجام شده است.

این هفتمین سفر ناوگروه های صلح و دوستی کشورهای حاشیه خزر به ایران است و پیش از این نیز ناوگروه های روسی در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، مهرماه سال ۹۵ و تیرماه امسال به بندرانزلی آمده بودند.

نخستین ناوگروه صلح و دوستی از کشور قزاقستان نیز هفته گذشته به بندرانزلی سفر کرده بود.

تاکنون از ناوگان شمال نیروی دریایی نیز پنج ناوگروه با هدف ابلاغ پیام صلح و دوستی ایران به کشورهای حاشیه خزر و تحکیم روابط ، و توسعه امنیت پایدار منطقه به این کشوها سفر کرده است.
ناوگروه صلح و دوستی ایران دوبار در مردادماه امسال و مهرماه سال گذشته به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.

کد مطلب 4106073

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