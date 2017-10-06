۳پرستار مصدوم تصادفی توسط بالگرد از جاسک به بندرعباس منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسن اسدی عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در پی تماس تلفنی در ساعت ۱۴:۴۰ جمعه، با مرکز اورژانس ۱۱۵ بندرعباس، برای سه نفر از همکاران پرستار که در اثر واژگونی خودرو شخصی دچار مصدومیت شده بودند، درخواست بالگرد شد.

اسدی عنوان کرد: از آنجایی که دو نفر از مصدومان دچار آسیب ناحیه سر و یکی از آنها دچار تروما به لگن و ستون مهره ها شده بودند و نیاز به خدمات ویژه درمانی داشتند؛ لذا به فوریت، بعد از هماهنگی با کادر پرواز ، بالگرد اورژانس ۱۱۵، با تیم کامل پزشکی و تجهیزات لازم ، به سمت جاسک اعزام شد و بعد از تحویل گرفتن مصدومین، آنها را به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل کردند.

دکتر اسدی ضمن آرزوی سلامتی برای پرستاران سانحه دیده بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) جاسک؛ از پرسنل اورژانس هوایی برای اقدام به موقع جهت انتقال بیماران قدردانی کرد.