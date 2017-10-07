بازدید از مساجد در کانادا برای مقابله با اسلام‌ هراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آرای مسلمانان کانادا روز یکشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) را به عنوان روز بازدید از مساجد در سراسر این کشور اعلام کرد.

در این مراسم کلیه مساجد کانادا درهای خود را به روی پیروان ادیان مختلف باز کرده و مردم فرصتی پیدا خواهند کرد تا علاوه بر بازدید از مساجد با مسلمانان و نقش آن‌ها در توسعه کانادا آشنا شوند.

هدف از برگزاری این مراسم مقابله با اسلام‌هراسی در کانادا، تحکیم روابط مسلمانان و مردم و پرسش به سوالات غیرمسلمانان درباره اسلام است.

بازدید از مسجد روزنه‌ای برای ایجاد تعامل میان مسلمانان و غیرمسلمانان است و مسوولان برگزاری این مراسم امیدوارند به سئوالات درباره اسلام پاسخ دهند و زمینه برای تعامل بیشتر را فراهم کنند.