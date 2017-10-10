به گزارش خبرنگار مهر، مطالب این شماره در بخشهای تکاپو، طبیعتگردی، پارک جانوران، بچههای سبز، خبر خوش، سرگرمی، زنبورانه و زمین ما آورده شدهاند. داروگ مهر ماه، با حال و هوای آغاز سال تحصیلی با گزارش «من با دوچرخه به مدرسه نمیروم» آغاز میشود.
سر زدن به مسیر آهار به شهرستانک در بخش طبیعتگردی و آشنایی تمام و کمال با دلفین و ویژگیهای زیستیاش در بخش پارک جانوران از جمله مطالب این شماره داروگ هستند. یک پوستر تمام رنگی نیز هدیه رایگان داروگ به خوانندگانش است.
شرکت انتشارات فنی ایران صاحبامتیاز و آرش قلمیفرد مدیرمسئول این نشریه هستند. داروگ، ماهنامه اختصاصی اطلاعات و آموزش حفاظت از محیطزیست، زیر نظر سیدرضا کروبی، هایده کروبی، مرتضی تفرشی و آرش قلمیفرد به عنوان شورای سیاستگذاری اداره میشود و شماره جدید آن با بهای پنج هزار تومان روی دکههای روزنامهفروشی توزیع شده است.
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