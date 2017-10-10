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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۸:۲۴

چهاردهمین شماره «داروگ» به دکه‌ها آمد

چهاردهمین شماره «داروگ» به دکه‌ها آمد

چهاردهمین شمارۀ ماهنامه «داروگ» (اولین نشریه نوجوانان دوستدار محیط زیست) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالب این شماره در بخش‌های تکاپو، طبیعت‌گردی، پارک جانوران، بچه‌های سبز، خبر خوش، سرگرمی، زنبورانه و زمین ما آورده شده‌اند. داروگ مهر ماه، با حال و هوای آغاز سال تحصیلی با گزارش «من با دوچرخه به مدرسه نمی‌روم» آغاز می‌شود.

سر زدن به مسیر آهار به شهرستانک در بخش طبیعت‌گردی و آشنایی تمام و کمال با دلفین و ویژگی‌های زیستی‌اش در بخش پارک جانوران از جمله مطالب این شماره داروگ هستند. یک پوستر تمام رنگی نیز هدیه رایگان داروگ به خوانندگانش است.

شرکت انتشارات فنی ایران صاحب‌امتیاز و آرش قلمی‌فرد مدیرمسئول این نشریه هستند. داروگ، ماهنامه اختصاصی اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط‌زیست، زیر نظر سیدرضا کروبی، هایده کروبی، مرتضی تفرشی و آرش قلمی‌فرد به عنوان شورای سیاست‌گذاری اداره می‌شود و شماره جدید آن با بهای پنج هزار تومان روی دکه‌های روزنامه‌فروشی توزیع شده است.

کد مطلب 4106690

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