یک خارجی دیگر گزینه دستیاری شفر در استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، اضافه شدن دین‌محمدی و طاهری به کادر فنی استقلال مورد استقبال شفر قرار نگرفت تا این موضوع به طور کلی منتفی شود. اما پرونده کادر فنی آبی پوشان بسته نشده و یک مربی دروازه‌بانی و یک دستیار دیگر به جمع نیمکت نشینان این تیم اضافه خواهد شد.

آنطور که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، یک مربی خارجی (غیر آلمانی) که سابقه همکاری با شفر را در گذشته داشته کاندیدای اضافه شدن به کادر فنی آبی پوشان است. رزومه این مربی در حال بررسی است و به زودی مشخص می‌شود که گزینه مورد نظر هم به نیمکت آبی‌ها اضافه خواهد شد یا خیر.

وینفرد شفر سرمربی آلمانی و جدید تیم استقلال به تازگی کارش را با این تیم به صورت رسمی آغاز کرده است و در حال حاضر تنها میک مک درموت و اشکان نامداری بعنوان دستیار او را در تمرینات همراهی می‌کنند.