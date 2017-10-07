  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

یک خارجی دیگر گزینه دستیاری شفر در استقلال شد

یک خارجی دیگر گزینه دستیاری شفر در استقلال شد

با منتفی شدن حضور سیروس دین محمدی و بیژن طاهری در کادر فنی استقلال، یک مربی خارجی دیگر گزینه حضور در کادر فنی آبی پوشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اضافه شدن دین‌محمدی و طاهری به کادر فنی استقلال مورد استقبال شفر قرار نگرفت تا این موضوع به طور کلی منتفی شود. اما پرونده کادر فنی آبی پوشان بسته نشده و یک مربی دروازه‌بانی و یک دستیار دیگر به جمع نیمکت نشینان این تیم اضافه خواهد شد. 

آنطور که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، یک مربی خارجی (غیر آلمانی) که سابقه همکاری با شفر را در گذشته داشته کاندیدای اضافه شدن به کادر فنی آبی پوشان است. رزومه این مربی در حال بررسی است و به زودی مشخص می‌شود که گزینه مورد نظر هم به نیمکت آبی‌ها اضافه خواهد شد یا خیر. 

وینفرد شفر سرمربی آلمانی و جدید تیم استقلال به تازگی کارش را با این تیم به صورت رسمی آغاز کرده است و در حال حاضر تنها میک مک درموت و اشکان نامداری بعنوان دستیار او را در تمرینات همراهی می‌کنند. 

کد مطلب 4106701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها