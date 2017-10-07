به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با هدف ارائه توضیحات و همکاری برای حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود.

بنابراین گزارش در این همایش که در ۱۸ و ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد، اساتید و دانشجویان حضور فعال خواهند داشت و کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ۳۴ اولویت پژوهشی خود را برای حمایت مادی و معنوی اعلام کرده است.

نظام بهینه مالیات‌های بخش مسکن، امکان‌سنجی و شیوه‌های عملیاتی کردن ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن، بازار رهن مسکن در ایران (راه‌اندازی و توسعه بازار رهن، مشکلات و موانع و راه کارها)، صندوق‌های پس‌انداز مسکن در ایران، نظام بهینه تخصیص یارانه در بخش مسکن و صندوق‌های زمین و ساختمان در ایران از جمله اولویت‌های پژوهشی ذکر شده است.

روش های ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن

بنابر این گزارش کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دیگر اولویت‌های پژوهشی خود را ساماندهی مشاورین املاک، الزامات و روش‌های ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور، نقش کاداستر شهری در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مسکن شهری، بررسی عوامل موثر بر نیاز به مسکن با تاکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی، تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد اعلام کرده است.

این کارگروه که در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ حضور خواهند داشت، دیگر اولویت‌های پ‌ژوهشی خود را بررسی عوامل موثر بر سیکل‌های قیمتی در بازار مسکن و راهکارهای کاهش نوسانات در بازار مسکن، تعیین الگوی مصرف بهینه مسکن، تدوین برنامه ارتقاء بهره‌وری در بخش مسکن، آسیب‌شناسی مقررات ملی ساختمان (در طراحی، نظارت و اجرا)، ارائه مدلی جهت ارائه بهتر خدمات مهندسی در نظام ساخت و ساز شهری توسط ارکان اصلی آن و چالش‌های بومی‌سازی مباحث مقررات ملی ساختمان اعلام کرد.

همچنین از دیگر موضوعات ذکر شده برای حمایت مادی و معنوی از پ‌ژوهش‌های دانشگاهیان، بررسی مقایسه‌ای سیستم آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی در ایران و ارایه مدل جایگزین، چالش‌های پیش روی رعایت مقررات ملی ساختمان در بازسازی ساختمان‌های موجود و ارایه سیستم تضمین کیفیت ساخت و ساز شهری در ساختار ارکان اصلی آن است.

دانشجویانی که موضوع پایان‌نامه یا رساله‌شان بر اساس ۳۴ اولویت پژوهشی مورد نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، باشد، می‌توانند با مراجعه حضوری به کارگروه مستقر در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، از حمایت‌های مذکور بهره‌مند شوند.

هدف از انجام این کار بهره‌مندی از ظرفیت جامعه دانشگاهی در راستای ارتقای بخش مسکن و ساختمان کشور و همچنین کاربردی نمودن رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی‌ارشد است و در صورتی که موضوعات ارائه شده مرتبط با مباحث اقتصادی، برنامه‌ریزی، اجتماعی، فنی و مهندسی و شهرسازی حوزه مسکن و ساختمان و منطبق با اولویت‌های پژوهشی حوزه معاونت مسکن و ساختمان باشد، مورد حمایت مالی و معنوی قرار می‌گیرند.