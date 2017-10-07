به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز آبی‌پوشان در دو نوبت برگزار شد. ابتدا بازیکنان به سالن بدنسازی هتل المپیک رفته و در آنجا وزنه زدند، سپس از ساعت ۱۶:۳۰ در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تمرینات خود را ادامه دادند.

* پژمان منتظری هنگام بدنسازی بازیکنان به ملاقات شفر رفت و به طور اختصاصی با او در خصوص وضعیت درمان و شرایط بدنی‌اش صحبت کرد. وی ضمن خوشامدگویی به وینفرد شفر، قول داد که هر چه زودتر سلامتی خود را به دست آورده و به تمرینات بازگردد.

* صادق ورمزیار مدیر آکادمی تیم‌های استقلال هم در زمین شماره دو حاضر شد و دقایقی با شفر به طور اختصاصی صحبت کرد.

* امید نورافکن که با تأخیر در تمرین حضور پیدا کرد، به دستور سرمربی آبی‌پوشان مجبور به آواز خواندن شد که پس از خواندن آواز، شفر به او گفت «همان بهتر که فوتبال بازی کنی، چون صدایت اصلاً قابل گوش کردن نیست».

* جابر انصاری و یعقوب کریمی به همراه ملی‌پوشان، غایبین تمرین امروز بودند.

* سرمربی آبی‌پوشان قبل از شروع تمرین، ۱۰ دقیقه‌ای با بازیکنان خود صحبت کرد و پس از صحبت‌های او، بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کرده، سپس به کارهای هوازی پرداختند و در آیتم بعدی به مرور کارهای ترکیبی پرداخته که شفر به دقت تمرین را زیر نظر داشت و مک‌ درموت نکات مورد نظر را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

* بخش بعدی تمرین، اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور داشت که سرمربی استقلال از بازیکنانش می‌خواست با دقت بیشتری به توپ ضربه بزنند.

* سید مهدی رحمتی و حسین حسینی زیر نظر اشکان نامداری تمرینات ویژه‌ای را انجام دادند.

* بنا به دستور کادر فنی، تمرین آبی‌پوشان فردا تعطیل خواهد بود و بازیکنان به استراحت پرداخته و از روز دوشنبه برای دیدار برابر فولاد خوزستان، تمرینات خود را آغاز کنند.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه ۲۱ مهرماه و از ساعت ۱۷:۱۵ از هفته نهم لیگ هفدهم در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهد بود.