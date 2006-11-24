۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

اجاق گاز "ساحل گاز" غیراستاندارد است

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور اعلام کرد: اجاق گاز "ساحل گاز" که به تازگی به بازار مصرف عرضه شده است، غیراستاندارد و خطرآفرین است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ساحل گاز بدون اخذ مجوز استاندارد اقدام به تولید و ساخت این اجاق ها کرده است و موسسه استاندارد اجاق گاز یاد شده را خطرناک می داند.

ساحل گاز سه شعله و رومیز است و موسسه استاندارد تاکید کرده است که استفاده از آن خطرناک است. مطابق ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد اقدام تولید کنندگان این اجاق گاز پیگرد قانونی دارد.

موسسه استاندارد از مردم خواست ضمن هوشیاری در خرید وسایل گازسوزی در صورت اطلاع از محل تولید یا عرضه این محصول موضوع را به ادارات کل استاندارد در مراکز استان ها اطلاع دهند.

