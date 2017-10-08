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۱۶ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۵

مقدماتی جام جهانی روسیه - گروه E؛

لهستان هم مسافر جام جهانی شد/ توقف خانگی دانمارک مقابل رومانی

لهستان هم مسافر جام جهانی شد/ توقف خانگی دانمارک مقابل رومانی

تیم ملی فوتبال لهستان با پیروزی خانگی مقابل مونته نگرو سهمیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال لهستان یکشنبه شب در آخرین بازی خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی برابر مونته نگرو ۴ بر ۲ پیروز شد و جشن بزرگ صعود را مقابل دیدگان هوادارانش برگزار کرد.

کریستوف مکژینسکی (۶)، کامیل گروسیچکی (۱۶)، رابرت لواندوفسکی (۸۶) و استویکوویچ (۸۷) زننده گل های تیم لهستان بودند. در آنسوی میدان نیز موگوسا (۸۷) و توماسویچ (۸۳) برای مونته نگرو گلزنی کردند.

تیم لهستان با این برد ۲۵ امتیازی شد و بعنوان تیم نخست گروه E سهمیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را کسب کرد.

دانمارک نزدیکترین رقیب لهستان در آخرین بازی خود میزبان رومانی بود و برابر این تیم یک بر یک متوقف شد. کریستین اریکسن در دقیقه ۵۹ از روی نقطه پنالتی برای دانمارک گلزنی کرد اما که از دقیقه ۶۳ بخاطر اخراج گانه آ ۱۰ نفره شده بود در دقیقه ۸۸ روی ضربه دیاک کار را به تساوی کشاند.

در این گروه تیم ملی ارمنستان در زمین قزاقستان یک بر یک متوقف شد. هنریک مخیتاریان ستاره منچستر یونایتد زننده گل تیم ارمنستان بود.

کد مطلب 4108305

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