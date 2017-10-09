به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جانعلیپور مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: با آغاز هفته ملی کودک، ویژه برنامههای فرهنگی در کتابخانههای عمومی برخوردار از بخش کودک، برگزار می شوند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به قشر کودک و نوجوان و ضرورت تلاش برای جذب این دسته از مخاطبین به کتابخانهها، هدف از اجرای برنامههای متنوع را انس کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی، معرفی و شناساندن ظرفیتهای نهاد کتابخانههای عمومی و تقویت کتابخانهها بهعنوان پایگاه اجتماعی عنوان کرد.
جانعلیپور در ادامه از آغاز دوره آموزش قصهگویی برای کتابداران ۱۵ استان تا پایان سال در هفته جاری خبر داد و گفت: با هدف تقویت فعالیتهای بخش کودک کتابخانهها، کتابداران علاقهمند، به مدت ۱۸ ساعت اصول قصهگویی را آموزش میبینند. در مرحله نخست این دوره آموزشی که تا پایان سال ۹۶ به اتمام خواهد رسید، ۱۵ استان برای اجرای طرح انتخاب شدند.
مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه ها همچنین از تولید و رونمایی پوسترهای جدید ترویجی برای کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: پوسترهای جدید با محور یکی از کتابهای علمی برای دوره ابتدایی دوم به شکلی جذاب طراحی و از سوی کتابداران در قالب ساعت فعالیتهای ویژه برای به مخاطبین این سنین ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پوسترها از قابلیت استفاده در ساعات آموزشی مدارس نیز برخوردار هستند، گفت: این پوسترها به دانشهایی نظیر نجوم، آشنایی با گیاهان و... میپردازند و از منابع موثق، قالب و اندازه مناسب و طراحی زیبا برخوردارند.
جانعلیپور با اشاره به برگزاری سایر برنامههای بخش کودک کتابخانههای عمومی، گفت: ایجاد فضای نمایشگاهی برای بازنمایی منابع بخش کودک، برپایی نشست قصهگویی با حضور والدین، برگزاری مسابقات نقاشی و کارگاههای کاردستی، اجرای تئاتر و نمایش برای کودکان، اجرای نشستهای شاهنامهخوانی و حافظخوانی، برگزاری مراسم اهدای کتاب از سوی کودکان، تقدیر از کتابخوانان برتر در رده سنی کودک و نوجوان، عضویت کودکان در کتابخانههای عمومی و برنامهریزی برای بازدید مدارس و مهدهای کودک از کتابخانهها از برنامههای کتابخانههای عمومی در هفته ملی کودک خواهند بود.
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