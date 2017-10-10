۸۰ درصد سالمندان بالای ۶۰ سال در زنجان تحت پوشش سازمان ها هستند

فرهاد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر به جمعیت سالمندی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: براساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۹.۸ درصد معادل ۱۰۴ هزار سالمند در استان زنجان وجود دارد.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۲ هزار سالمند تحت پوشش سازمان بهزیستی استان زنجان هستند و ۱۶۰ سالمند در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند و مابقی سالمندان هم در مراکز روزانه و در منزل مراقبت می شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: ۸۰ درصد سالمندان بالای ۶۰ سال در استان زنجان تحت پوشش سازمانهای بهزیستی، کمیته امداد، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی وصندوق انتظامی و غیره هستند و تنها ۲۰ درصد سالمندان تحت پوشش نهاد خاصی نیستند که سازمان برنامه ریزی کرده که این تعداد هم تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.

میرزایی به جمعیت سالمندی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: جمعیت سالمندی استان زنجان در سال ۹۰ حدود ۸.۸ درصد بود که در سال ۹۵ به ۹.۸ درصد رسیده است که این آمار برای سالمندان بالای ۶۰ سال سن است.

وی ابراز کرد: یکی از برنامه‌های مهم و پیش روی بهزیستی، ایجاد محیط‌های دوست‌دار سالمند و توانمندسازی سالمندان است و با افزایش جمعیت سالمندان، از تعداد جمعیت فعال کم می شود و از این‌رو سالمندان باید از آموزش‌های لازم برخوردار شوند تا بعد از ۶۰ سالگی از جامعه کنار نروند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان زنجان ابراز کرد: جمعیت کشور رو به سالمندی است و باید فعالیت های اجتماعی سالمندان در جامعه تقویت شود و با اجرای طرح توانمند سازی سالمندان آرامش و روان این افراد هم تقویت می شود و بهزیستی استان زنجان با اجرای این طرح به سلامتی سالمندان کمک می کند.

میرزایی افزود: سازمان بهزیستی استان زنجان به توانمند کردن سالمندان تاکید زیادی دارد.