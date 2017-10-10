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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

در دانشگاه علوم پزشکی ارتش؛

همایش سراسری امداد و درمان نیروهای مسلح برگزار شد

همایش سراسری امداد و درمان نیروهای مسلح برگزار شد

هفتمین همایش سراسری بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح با حضور جانشین فرمانده کل ارتش، معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان بهداشت و درمان نیروهای مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش سراسری بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح با حضور امیر احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش، سردار عراقی زاده معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان بهداشت و درمان نیروهای مسلح در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد.

در این همایش دو روزه که در راستای افزایش آمادگی بهداشت ، امداد و درمان نیروهای مسلح برگزار می‌شود راهکارهای و اقدامات مختلف برای آمادگی روحی و جسمانی نیروهای مسلح و خانوادهای آنها برای ارائه خدمت بهتر و دفاع از کشور بررسی شد.

همچنین از خانواده های معظم شهدا و ایثار گران تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4109599
هادی رضایی

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