به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور، نشست کمیسیون آموزش وپژوهش شورای راهبردی علمی دانشگاهی با حضور مجید سرسنگی، رییس کمیسیون هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری رییس و اعضا کمیسیون اموزش و پژوهش کارگروه ساماندهی مدولباس کشور و برخی از مدیران گروههای تخصصی دانشگاه ها با هدف بازنگری سرفصل های درسی دانشگاه ها در حوزه مدولباس برگزار شد.
دراین نشست، جدولهای درسی رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پارچه، لباس و طراحی دوخت و اسامیکارگروهها در اختیار اعضا قرار گرفت و در ادامه اهداف، برنامه ها و فعالیتهای کمیسیون هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری مطرح شد.
ارائه نظرات درباره بررسی و بازنگری عناوین درسی و قرار گرفتن حوزه مد ولباس در اولویت های بازنگری شورای تحول از مهمترین بخشهای این جلسه بود.
همچنین سرسنگی، رییس کمیسیون هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ضمن اعلام حمایت از اقدامات انجام شده توسط کمیسیون آموزش و پرورش کارگروه ساماندهی مد و لباس تاکید داشت که موضوع بازنگری فصل های حوزه مد و لباس در اولویت های شورای تحول قرار خواهد گرفت.
پیش از این و در مراسم اختنتامیه ششمین جشنواره مد و لباس فجر، حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر لزوم بازنگری سرفصلهای درسی طراحی لباس تأکید کرده بود.
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