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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

سرفصل‌های درسی دانشگاه‌ها در حوزه مدولباس بازنگری می‌شوند

سرفصل‌های درسی دانشگاه‌ها در حوزه مدولباس بازنگری می‌شوند

نشست رئیس کمیسیون هنر شورای تحول علوم انسانی و اعضاء کمیسیون آموزش و پژوهش شورای راهبردی علمی دانشگاهی با هدف بازنگری سرفصل‌های درسی دانشگاه‌ها در حوزه مدولباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور، نشست کمیسیون آموزش وپژوهش شورای راهبردی علمی دانشگاهی با حضور مجید سرسنگی، رییس کمیسیون هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری رییس و اعضا کمیسیون اموزش و پژوهش کارگروه ساماندهی مدولباس کشور و برخی از مدیران گروههای تخصصی دانشگاه ها با هدف  بازنگری سرفصل های درسی دانشگاه ها در حوزه مدولباس برگزار شد.  

دراین نشست، جدول‌های درسی رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد  پارچه، لباس و طراحی دوخت و اسامی‌کارگروه‌ها در اختیار ‌اعضا قرار گرفت‌ و در ادامه اهداف، برنامه ها و فعالیت‌های کمیسیون هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری مطرح شد.

ارائه نظرات درباره  بررسی و بازنگری عناوین درسی و قرار گرفتن حوزه مد ولباس در اولویت های بازنگری شورای تحول از مهمترین بخش‌های این جلسه بود.

همچنین سرسنگی، رییس کمیسیون هنر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری ضمن اعلام حمایت از اقدامات انجام شده توسط کمیسیون آموزش و پرورش کارگروه ساماندهی مد و لباس تاکید داشت که موضوع بازنگری فصل های حوزه مد و لباس در اولویت های شورای تحول قرار خواهد گرفت.

پیش از این و در مراسم اختنتامیه ششمین جشنواره مد و لباس فجر، حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بر لزوم بازنگری سرفصل‌های درسی طراحی لباس تأکید کرده بود.

کد مطلب 4109644

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