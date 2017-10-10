به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری شامگاه دوشنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف که در سالن اتاق اصناف قم با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم و اعضای اتاق اصناف قم برگزار شد، گفت: خوشبختانه اصناف از وجود نظم و امنیت در قم راضی هستند.

وی با بیان اینکه امنیت یعنی جذب سرمایه‌گذاری افزود: احساس امنیت در شهر ارتباط معناداری با رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اینکه ضریب امنیتی طی دو دهه اخیر در قم رشد فزاینده‌ای داشته است، ‌گفت: مدیریت مبارزه قاطع با کالای قاچاق در استان قم نمونه‌ای روشن از افزایش امنیت اقتصادی استان است.

وی گفت: تا همین ۳-۴ سال اخیر میزان ورود کالای قاچاق به کشور به ۲۵ میلیون دلار می‌رسید که این رقم در سال جاری به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است.

ذاکری با بیان اینکه به برکت همت و فعالیت مسئولان استان و نیروی انتظامی و همراهی مثبت اصناف قم کارنامه مبارزه با کالای قاچاق قم در کشور نمونه است، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مبارزه‌های نیروی انتظامی، جلوگیری از افزایش تولید و مصرف مواد مخدر است.

وی با اشاره به اینکه معضل مصرف مواد مخدر سبب نابودی اشتغال و نیروی انسانی می‌شود، افزود: خوشبختانه کمپ‌های ترک اعتیاد استان در پاک کردن و ترک اعتیاد مبتلایان عملکرد خوبی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان این مطلب که بیش از ۸۵ درصد مردم قم احساس امنیت دارند، گفت: این آمار نتیجه زحمات خالصانه و مدیریت مقتدرانه مجموعه نیروی انتظامی و واقعاً ارزشمند است.

وی با بیان اینکه اصناف باید همیار و همراه پلیس باشند، گفت: خوشبختانه اداره اماکن عمومی و نماینده پلیس در امور اصناف نقش خوب و بارزی در احساس امنیت کسبه داشته است.