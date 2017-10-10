ایجاد احساس امنیت بهترین پاداش پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی شامگاه دوشنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف که با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتاق اصناف قم برگزار شد، بیان کرد: از دیدگاه تخصصی و علمی میان حوزه‌های مختلفی اجتماعی، اقتصادی، علمی و امنیتی قرابتی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه دست اندر کاران هر حوزه نباید در کار یکدیگر دخالت کنند، گفت: همان‌طور که یک سیاستمدار نباید وارد حوزه پلیس شود، یک عالم دینی هم نباید کار ساخت‌وساز انجام دهد.

ضرورت عدم دخالت در کار پلیس

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دیدگاه عمومی و فراگیر در حوزه‌های مختلف اجتماعی افزود: از این نظر برای اینکه جامعه درست اداره شود و حیات اجتماعی تداوم داشته باشد، باید میان متفکران و عاملان هر حوزه همراهی و هم‌افزایی ایجاد شود.

وی بر ضرورت همراهی و همکاری میان پلیس و اصناف تأکید کرد و افزود: همان‌طور که پلیس در کنار کسبه است، کسبه نیز باید همراه پلیس باشد.

سردار مجتبایی هرگونه دخالت و نقض غرض میان پلیس و اصناف را نادرست دانست و گفت: نتیجه این دخالت جز ایجاد هرج و مرج و اختلال نخواهد بود.

نقش مهم پلیس در رونق اقتصادی

وی با تأکید بر نقش پلیس در ایجاد رونق اقتصادی، اظهار کرد: اگر فضای امن و آرام در جامعه فراهم نباشد رشد و توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد.

وی همراهی و هم‌افزایی پلیس و اصناف را غیر مادی توصیف کرد و گفت: وقتی یک تاجر و کاسب احساس امنیت کند دیگر با هیچ رقم مادی نمی‌توان آن را جبران و احصاء کرد.

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به رتبه خوب قم در ایجاد احساس امنیت و افزایش ضریب آرامش گفت: بهترین پاداش برای نیروی پلیس ایجاد احساس امنیت در جامعه است.