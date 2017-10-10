قهرمانان کوچک به پردیس سینمایی چهارباغ رفت

سید مصطفی حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره جدیدترین فیلمهای در حال اکران بر پرده سینماهای اصفهان اظهار داشت: فیلم قهرمانان کوچک به کارگردانی حسین قناعت از فیلمهای سی امین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در سالن نقش جهان پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده است.

وی افزود: قهرمانان کوچک نخستین فیلم کمدی رزمی ایران با نگاهی به موضوع تولید ملی است که در ماه های گذشته پس از اکران در جشنواره فیلم کودک و نوجوان در بیمارستان امام حسین (ع ) برای کودکان بیمار به نمایش در آمد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان تاکید کرد: قرار است بخشی از عواید فیلم قهرمانان کوچک برای بیمارستان امام حسین (ع) هزینه شود.

وی درباره دیگر فیلم های بر پرده اکران در اصفهان گفت: فیلم های ۲۱ روز بعد به کارگردانی محمدرضا خردمندان با موضوع اجتماعی و من و شارمین به کارگردانی بیژن شیرمرز با موضوع کمدی در سالن چهلستون پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده است.

وی ادامه داد: فیلم کمدی موزیکال ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده در سالن چهارسوق و مالاریا در ژانر اجتماعی و به کارگردانی پرویز شهبازی در سالن شیخ بهایی پردیس سینمایی چهارباغ به روی پرده رفته است.‌

حسینی ابراز داشت: همچنین فیلمهای نگار در سینما ساحل، زرد و ساعت ۵ عصر در سینما سپاهان، فیلمهای ملی و راه های نرفته اش، نهنگ عنبر و رگ خواب در سینما فلسطین همچنان در حال اکران است.