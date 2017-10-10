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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

از فیلم های جشنواره کودک؛

قهرمانان کوچک به پردیس سینمایی چهارباغ رفت

قهرمانان کوچک به پردیس سینمایی چهارباغ رفت

اصفهان - مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: فیلم قهرمانان کوچک از فیلم های جشنواره کودک در پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده است.

سید مصطفی حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره جدیدترین فیلمهای در حال اکران بر پرده سینماهای اصفهان اظهار داشت: فیلم قهرمانان کوچک به کارگردانی حسین قناعت از فیلمهای سی امین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در سالن نقش جهان پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده است.

وی افزود: قهرمانان کوچک نخستین فیلم کمدی رزمی ایران با نگاهی به موضوع تولید ملی است که در ماه های گذشته پس از اکران در جشنواره فیلم کودک و نوجوان در بیمارستان امام حسین (ع ) برای کودکان بیمار به نمایش در آمد. 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان تاکید کرد: قرار است بخشی از عواید فیلم قهرمانان کوچک برای بیمارستان امام حسین (ع) هزینه شود.

وی درباره دیگر فیلم های بر پرده اکران در اصفهان گفت: فیلم های ۲۱ روز  بعد به کارگردانی محمدرضا خردمندان با موضوع اجتماعی و من و شارمین به کارگردانی بیژن شیرمرز با موضوع کمدی در سالن چهلستون پردیس سینمایی چهارباغ اکران شده است.

 وی ادامه داد: فیلم کمدی موزیکال ایتالیا ایتالیا به کارگردانی کاوه صباغ زاده در سالن چهارسوق و مالاریا در ژانر اجتماعی و به کارگردانی پرویز شهبازی در سالن شیخ بهایی پردیس سینمایی چهارباغ  به روی پرده رفته است.‌

حسینی ابراز داشت: همچنین فیلمهای نگار در سینما ساحل، زرد و ساعت ۵ عصر در سینما سپاهان، فیلمهای ملی و راه های نرفته اش، نهنگ عنبر و رگ خواب در سینما فلسطین همچنان در حال اکران است.

کد مطلب 4109721

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