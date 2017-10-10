هشدار به افزایش حضور آمریکا درشرق سوریه/هدف ایجاد اسرائیل دوم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاورامور بین الملل رهبرمعظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با سفیر سوریه در تهران اظهار کرد: دولت سوریه و شخص آقای بشار اسد نشان دادند که از حامیان مقاومت در منطقه هستند، تصور آمریکایی های و سعودی ها که حامیان تروریست بوده و هستند این است که می توانند ظرف چند هفته سوریه را شکست دهند ولی بیش از شش سال ملت و دولت سوریه با هدایت آقای بشار اسد توانستند در یک جنگ بین المللی موفق باشند و مقاومت کنند.

وی گفت: آبروی خط مقاومت را دولت و ملت سوریه و شخص آقای بشار اسد در منطقه حفظ کردند و به برخی کشورهای منطقه نشان دادند که می توان در برابر یک طرح شیطانی و بین المللی ایستادگی کرد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: ایران هم نشان داد که آنچه که در عمل انجام می دهد با آنچه که از ابتدای انقلاب به عنوان شعار حمایت از مقاومت بود، مطابق است و مغایرتی ندارد.

ولایتی ادامه داد: بدون تردید دشمنی آمریکایی ها و صهیونیست ها در منطقه با شکل گیری جبهه مقاومت که از تهران شروع می شود و به یمن و دیگر کشور ها هم منتقل شده و هر روز دامنه آن هم بیشتر می شود، به نتیجه ای نخواهد رسید.

وی اظهار کرد: ما مطمئن هستیم که دولت و ملت سوریه در حفظ تمامیت ارضی کشور بیشتر تلاش می کنند و آن را حفظ خواهند کرد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حضور روز افزون آمریکایی ها در برخی مناطق شرقی و شمال شرقی سوریه به دلیل قصد آنها برای تجزیه است که این طرح را برای عراق هم دارند و عامل آنها در منطقه صهیونست ها هستند و آنها به دنبال تشکیل اسرائیل دوم هستند که موفق نخواهند بود.

وی گفت: همان طور که شکر خدا مقاومت در سوریه و عراق و یمن تاکنون موفق بوده، در برابر توطئه تجزیه هم پیروز خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی کشورها حمایت خواهد کرد.

ولایتی خاطرنشان کرد: صحنه منطقه بسیار پیچیده است اما تکفیری ها، گروه های افراطی و حامیان آنان شکست خورده اند و همگی بر این مهم اتفاق نظر دارند و هر آن کسی که سعادت منطقه را میخواهد در جهت وحدت و حفظ تمامیت ارضی و توان و ظرفیت کشورهای اسلامی منطقه گام برمی دارد.

مشاور اموربین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: بی تردید بر سر مصلحت منطقه اتحاد و اتفاق نظر در میان کشورهای منطقه وجود دارد هرچند که دشمنان تفرقه و تجزیه را دنبال می کنند و البته اتفاق و اتحاد محور مقاومت پیروزی های ارزشمندی را تا کنون ایجاد کرده است.

ولایتی گفت: ورود به موضوعات تفرقه انگیز و جدایی طلبانه در منطقه در جهت منافع توطئه گران است و باید با هوشیاری جلوی اینگونه اقدامات را گرفت.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با هوشمندی مسائل منطقی را هدایت کردند که اگر اینگونه نبود شاهد پیروزی‌های ارزشمند در منطقه و شکست جریانات انحرافی افراطی و تکفیری نبودیم و قطعاً این جریان مقاومت و پیروزی های آن ادامه خواهد یافت.