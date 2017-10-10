به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سیدمجتبی علوی دبیر یازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی ایران، مژگان زرگر به عنوان مدیر اجرایی یازدهمین جشنواره فیلم های ورزشی منصوب شد.

زرگر پیش از این به عنوان معاون بین الملل، مدیر جشنواره های انجمن سینمای جوانان ایران و مدیر اجرایی چندین جشنواره سینمایی و رویداد فرهنگی از جمله ۱۲ دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ایران، جشنواره بین المللی فیلم وحدت اسلامی، جشنواره ایران زمین، جشنواره صنعت و معدن، مدیر دبیرخانه و ارزشیابی جشنواره فیلم شهر و … فعالیت داشته است.

جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلم های ورزشی (FICTS) است که به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره فیلم های ورزشی به شمار می آید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلمسازی ورزشی را برعهده دارد.

این جشنواره به منظور رقابت بین فیلمسازان، برنامه سازان، کشف استعداد های جوان و معرفی چهرهای خلاق همگام با سیاست های ورزش کشور، کمیته ملی المپیک یا پارالمپیک و FICTS در راستای حمایت از تولید و عرضه فیلم های ورزشی برگزار می شود.

علاقه مندان جهت شرکت در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران و چهارمین جشنواره عکس ورزشی می توانند تا ۲۵ آبان ماه با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی www.sport-film.com نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارلمپیک، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، شهرداری تهران و دیگر نهادهای مرتبط با فدراسیون ورزشی کارگران از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه به دبیری سید مجتبی علوی در تهران برگزار می شود.