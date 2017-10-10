بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علیاصغر مونسان، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در گفتوگو با شبکه العالم درخصوص ساختار سازمان متبوعش اظهار داشت: ما خیلی نتوانستهایم مزیتهای کشور در زمینه آثار تاریخی و فرهنگی را معرفی کنیم. بنا داریم در یک برنامهریزی منسجم آن را به همه کشورهای جهان معرفی کنیم.
مونسان گفت: توریستهای فرهنگی زیادی در دنیا وجود دارند که علاقهمندی آنها بازدید از موزهها، آثار تاریخی، تمدنهای کهن و بازدید ازشهرهای تاریخی است که ما خوشبختانه در ایران بهوفور همه را داریم. ما علاوه بر آثار تاریخی شهرهای تاریخی هم داریم و شهر یزد بهطور کامل یک ثبت جهانی است که علاوه بر این اصفهان، مشهد و تبریز آثار تاریخی هستند که باید در بخش تبلیغات خارجی بیشتر کار کنیم و کشور را بیشتر معرفی کنیم تا منجر به گسترش توریست خارجی شود.
رئیس سازمان میراثفرهنگی گفت: سعی کردیم تسهیلات زیادی را برای ورود توریست خارجی مهیا کنیم به همین دلیل برای ۱۸۰ کشور ویزای فرودگاهی سه ماهه صادر میکنیم.
او تصریح کرد: گردشگری در خیلی از کشورها نقش جدی در تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا میکند، متأسفانه در کشور ما این عدد ناچیز است و حدود ۲.۵ تا ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که با توجه به ظرفیتهای زیادی که ایران دارد این عدد، عدد کمی است.
او ادامه داد: اکنون گردشگر ایرانی که از کشور خارج میشود، تقریباً دوبرابر گردشگری است که به کشور وارد میشود. در این کشور با این سابقه تاریخی این معادله باید برعکس باشد. اما امیدواریم در این دوره بتوانیم سهم خودمان را در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال ارتقا دهیم و جایگاه سازمان در کشور ارتقا پیدا کند.
مونسان خاطرنشان کرد: هر کشور اصول، قوانین و فرهنگی دارد که یک بخش کوچک آن گردشگری تفریحی است در حالی که ما گردشگری فرهنگی، ورزشی و علمی داریم و گردشگری تفریحی یک بخش کوچکی است که در فضای گردشگری حلال با توجه به گسترده بودن کشورهای جهان می تواند درآمد زیادی برای کشور ایجاد کند.
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ادامه داد: گردشگری حلال فقط شامل کشورهای اسلامی نمیشود. مانند غذای حلال که مختص کشورهای اسلامی نیست. گردشگری حلال هم همینگونه است. ما اعتقاد داریم که فضای گردشگری در کشور فضای تفریح با امنیت و آرامش است و خانوادهها میتوانند از این فضا بهخوبی بهره ببرند.
مونسان افزود: رسالت انسانی ایجاد فضاهای نامطلوبی را که گناه در آن انجام میشود نمیپذیرد، از همین رو ایجاد فضاهای گردشگری و تفریحی که در آن گناه ترویج میشود خیلی مطلوب ذات انسانیت نیست و خیلی از انسانها از آن دوری میکنند.
مونسان در خصوص زیرساختهای توریستی کشور گفت: زیرساختهای کشور زیرساختهای خوبی است، مدل اقامتگاههای ما متناسب با ظرفیتهای تاریخی ماست. اکنون حدود ۳۴۰۰ مکان برای اقامت توریست داریم که ۱۱۰۰ عدد آن هتل است، اما معتقدیم توریستی که وارد ایران میشود بهدنبال بومگردی است از همین رو ما بخشی از فضاهای تاریخی خود را به مکانی برای اقامت توریست تبدیل کردیم، زیرا هتلهای لوکس در تمام کشورهای دنیا وجود دارد اما اکنون دهها هتل مدرن و لوکس در حال ساخت و حدود صدها مکان تاریخی برای اقامت داریم.
او تأکید کرد: سرمایهگذاریهای داخلی در بخش گردشگری بهخوبی در حال انجام است اما باید سرمایهگذاری گردشگری در بخش خارجی رواج پیدا کند، به همین جهت قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود دارد که قانون مترقی نیز است و حمایت کافی از سرمایهگذاری خارجی در کشور میکند.
مونسان در خصوص بخش گردشگری ورزشی تأسف خورد و اظهار داشت: اوج کارهای ما بهواسطه قدمتی که داریم گردشگری فرهنگی است که بهخوبی در حال پیشرفت است اما در بخش گردشگری ورزشی عقب هستیم.
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تأکید کرد: بهواسطه تنوع آبوهوایی کشور و امکانات ورزشی که داریم میتوانیم محل اردوهای تیمهای ورزشی خارجی باشیم و با توجه به شباهت آبوهوا در جزایر جنوبی با کشور قطر که میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است میتوانیم اردوهای تیمهای مختلف را در کشورمان داشته باشیم.
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