آمریکا کوچکتر از آن است که علیه سپاه اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه دیدار با سفیر سوریه در تهران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دیداری که با سفیر سوریه داشتیم گزارش های حوادث اتفاق افتاده اخیر به ما رسید و پیروزی های پیاپی که نصیب ارتش و نیروهای مردمی سوریه شده را به آنها تبریک گفتیم و بدون تردید در مساله طرح جدید تجزیه در منطقه تمامیت ارضی سوریه، همچون عراق مورد حمایت ایران و جبهه مقاومت است.

وی گفت: بی شک هرگونه طرح تجزیه طلبانه ای در منطقه با مخالفت شدید ما و جبهه مقاومت مواجه می شود.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: در خصوص اعلام تحریم سپاه این حرف تازه‌ای نیست و باید بدانند که سپاه نماینده مردم ایران در کل جبهه مقاومت در برابر زیاده خواهی ها و توسعه طلبی های آمریکایی و صهیونیست ها و دنباله روهایشان در منطقه است.

ولایتی تصریح کرد: سپاه استوانه مقاومت در ایران و منطقه است، بدون تردید اگر تعلیمات و مشورت های سپاه نبود امروز داعش بر سوریه و عراق حاکم بود و لذا آمریکایی ها که حامیان اصلی داعش هستند از دست سپاه ناراحت هستند. اما اینکه بخواهند علیه سپاه کاری کنند کوچکتر از آن هستند چرا که مردم ایران در حمایت از تمامیت ارضی، نظام، هویت ایرانی، اعتقاد اسلامی متحد هستند و سپاه نماد این مقاومت است. مخالفت با سپاه یعنی مخالفت با مردم ایران است.

وی در خصوص احتمال خارج شدن آمریکا از برجام و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ، گفت: اینکه اختیار تعهد آمریکایی ها را به دست یک آدم غیر قابل پیش بینی که منطقی بر گفتارش حاکم نیست بسپارند، به ضرر خود آمریکایی ها است.

ولایتی افزود: برای جمهوری اسلامی ایران که توانمندی های خودش را در عرصه های مختلف صلح و مقاومت نشان داده تمام گزینه ها متقابلا روی میز است و هر کاری که آنها بکنند، بدانند که ما پاسخ متقابل را با قدرت خواهیم داد و این هم برعهده دیگر اعضای امضا کننده برجام است که آمریکا را وادار کنند به اینکه دست از این بی منطقی و سرکشی در برابر مقررات بین المللی بردارد.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شد: آمریکا در طی دهه های گذشته به تدریج آبروی خود را از دست داده بود و این ته مانده آبرویی که دارد هم با اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از دست خواهد رفت و دنیا به او دیگر اعتماد نخواهد کرد و این فقدان اعتماد به آنها بزرگترین ضرری است که ملت آمریکا می بیند و لذا باید جلوی افسار گسیختگی رئیس جمهور جدیدش را بگیرد.

ولایتی در پاسخ به سوالی در خصوص عملیات مشترک ایران، ترکیه و روسیه در ادلب سوریه گفت: تعداد زیادی از نیروهای تروریستی در ادلب جمع شدند، یعنی از نقاط دیگر سوریه که شکست خورده اند به آنجا منتقل شده اند و البته برای نظارت بر آنها تصمیم خوبی گرفته شده است که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه مراقب باشند که آنها دست از پا خطا نکنند.

وی درباره جلسه هیات نظارت بر اجرای برجام هم تصریح کرد: امروز بعدازظهر این جلسه تشکیل و نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.