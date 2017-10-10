۳ اصل مهم در نیروی زمینی ارتش/ در مسیر پویایی و تولید هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع معاونین، مدیران و مسئولین نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: نیروی زمینی بر سه اصل ولایتمداری، عدالت محوری و شایسته سالاری استوار است.

وی ولایت محوری را در نیروی زمینی ارتش به عنوان مهمترین اصل خواند و گفت: منظور از ولایت محوری و ولایتمداری این است که نگاه ما به موضوعات ما در اعمال، رفتار، اخلاق، کردار و حرکات، همانند نگاه دلسوزانه و پدرانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) باشد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: فرماندهی معظم کل قوا فرمود"در فرماندهی باید جوهره رهبری وجود داشته باشد" حضرت آقا فرمانده را محور دانسته و فرماندهان باید مطالبات رهبری را در تمامی کارها سرلوحه قرار دهند.

امیر حیدری با بیان اینکه عدالت محوری اصل دوم و مهم دیگر نیروی زمینی ارتش است، تاکید کرد : در بعضی مواقع برای اجرای عدالت باید تاوان بسیار بزرگی پرداخت کنیم البته باید سعی کنیم جامعه را در مسیر عدالت قرار دهیم در نیروی زمینی عدالت محوری در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون برنامه های بسیاری خوبی را انجام داده ایم.

وی اصل سوم را شایسته سالاری خواند و گفت: در نیروی زمینی ارتش تمامی مشاغل بر اساس شایسته سالاری انتخاب می شوند و ما در این زمینه قدم های بسیار ارزشمندی را برداشته ایم. این سه اصل باید در نیروی زمینی ارتش نهادینه شود و باید بر اساس این اصول نیروی زمینی ارتش در مسیر پویایی، تحرک و تولید قرار گیرد.