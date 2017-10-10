به گزارش خبرگزاری مهر، امید مرندی تهیه‌کننده انیمیشن «اتل متل یه جنگل» عنوان کرد: پس از استقبالی که مخاطبان خردسال و خانواده‌های آنان از این مجموعه نشان دادند بنا بر این شد که با همان رویه‌ پیشین فصل دوم مجموعه «اتل متل یه جنگل» را در ۷۸ قسمت ۷ دقیقه‌ای برای پخش از شبکه پویا آماده کنیم.

وی ادامه داد: این مجموعه از نظر موضوعی به آموزش نکات تربیتی ویژه‌ خردسالان می‌پردازد که در واقع خردسالان، کودکان ۴ تا ۷ سال محسوب می‌شوند که البته مخاطبان به همین رده سنی محدود نشدند و مطابق با آمارها کودکان تا ۱۰ سال نیز مخاطب این مجموعه بودند.

مرندی افزود: تولید فصل دوم مجموعه «اتل متل یه جنگل را از بهار» امسال آغاز کردیم و به زودی مراحل تولید تمامی ۷۸ قسمت به اتمام می‌رسد و آماده پخش از رسانه ملی خواهد شد. کارگردان این فصل از انیمیشن سرپرستی نویسندگان این مجموعه را نیر برعهده گرفته‌ است. همچنین نباید از زحمات حامد کمال‌پور به عنوان مدیر تولید این پروژه غافل شد.

وی با اشاره به تولید لوازم التحریر «اتل متل یه جنگل» تصریح کرد: به همت مرکز اوج کودک لوازم التحریر این مجموعه نیز تولید و عرضه شد.

مرندی در پایان یادآور شد: مجموعه «اتل متل یه جنگل» که در موسسه صبیان تولید شده است سومین سریالی است که با استفاده از فرآیند صنعتی تولید انیمیشن تولید شده است و این نکته بسیار حایز اهمیتی است.

فصل دوم انیمیشن «اتل متل یه جنگل» که در موسسه صبیان تولید شده است از تازه‌ترین محصولات سازمان هنری رسانه‌ای اوج در حوزه انیمیشن است که به زودی از شبکه پویا روی آنتن خواهد رفت.