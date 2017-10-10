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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

مهدی شیخ مطرح کرد؛

مجلس حامی احیا بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است

مجلس حامی احیا بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اثربخشی حضور بخش خصوصی در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور گفت: این کمیسیون حامی احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی، حجت الاسلام و المسلمین مهدی شیخ، تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس حامی این طرح است و هر گاه که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای شرکت در نشست‌های مشترک در مجلس حاضر می شوند یکی از موارد مهمی که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پیشرفت اقدامات در زمینه احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد صندوق احیاء بناهای تاریخی، در دولت تدبیر و امید، عملکرد شایان توجهی بوده است، افزود:

به علت گستردگی و کثرت بناهای تاریخی در کشور بودجه دولتی به تنهایی پاسخگوی مرمت این حجم از بنای تاریخی نیست و ورود بخش خصوصی به این حوزه راهبرد مناسبی برای حفظ ابنیه تاریخی کشور و ورود آن‌ها به چرخه بهره‌وری است که البته مراحل مختلف این اقدام باید با نظارت دقیق  متولی واگذاری این بناهای تاریخی انجام شود.

 مهدی شیخ، تاکید کرد: اینکه بناهای تاریخی کشور به عنوان یکی از مهمترین داشته‌ها و ثروت‌های فرهنگی ما برای بهره‌برداری و قرار گرفتن در چرخه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند و در صنعت گردشگری به ایفای نقش بپردازند، قطعا یک راهکار درست و اساسی است تا هم از این طریق منافع اقتصادی ما تامین شود و هم منافع فرهنگی و اجتماعی کشور.

وی با بیان اینکه گردشگری هم اکنون در کنار سینما بزرگترین و موثرین صنعت فرهنگی جهان است، گفت: بی توجهی نهادهای عمومی کشور به این حوزه می تواند از طریق شیوه‌هایی نظیر احیاء بناهای تاریخی به واسطه سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد مراکز فرهنگی – اقتصادی جدید در کشور جبران شود.

نماینده تهران در مجلس همچنین افزود: بناهای تاریخی برای ما یک ثروت اجتماعی بزرگ هستند که امروز می توانند حتی پررنگ‌تر از گذشته در اقتصاد و فرهنگ ما دارای جایگاه و نقش خاص خود باشند، به شرط آنکه امکان به حرکت در آوردن این بخش با شیوه‌هایی نظیر ورود بخش خصوصی مهیاشود.

کد مطلب 4110034

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