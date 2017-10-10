مجلس حامی احیا بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی، حجت الاسلام و المسلمین مهدی شیخ، تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس حامی این طرح است و هر گاه که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای شرکت در نشست‌های مشترک در مجلس حاضر می شوند یکی از موارد مهمی که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پیشرفت اقدامات در زمینه احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه عملکرد صندوق احیاء بناهای تاریخی، در دولت تدبیر و امید، عملکرد شایان توجهی بوده است، افزود:

به علت گستردگی و کثرت بناهای تاریخی در کشور بودجه دولتی به تنهایی پاسخگوی مرمت این حجم از بنای تاریخی نیست و ورود بخش خصوصی به این حوزه راهبرد مناسبی برای حفظ ابنیه تاریخی کشور و ورود آن‌ها به چرخه بهره‌وری است که البته مراحل مختلف این اقدام باید با نظارت دقیق متولی واگذاری این بناهای تاریخی انجام شود.

مهدی شیخ، تاکید کرد: اینکه بناهای تاریخی کشور به عنوان یکی از مهمترین داشته‌ها و ثروت‌های فرهنگی ما برای بهره‌برداری و قرار گرفتن در چرخه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند و در صنعت گردشگری به ایفای نقش بپردازند، قطعا یک راهکار درست و اساسی است تا هم از این طریق منافع اقتصادی ما تامین شود و هم منافع فرهنگی و اجتماعی کشور.

وی با بیان اینکه گردشگری هم اکنون در کنار سینما بزرگترین و موثرین صنعت فرهنگی جهان است، گفت: بی توجهی نهادهای عمومی کشور به این حوزه می تواند از طریق شیوه‌هایی نظیر احیاء بناهای تاریخی به واسطه سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد مراکز فرهنگی – اقتصادی جدید در کشور جبران شود.

نماینده تهران در مجلس همچنین افزود: بناهای تاریخی برای ما یک ثروت اجتماعی بزرگ هستند که امروز می توانند حتی پررنگ‌تر از گذشته در اقتصاد و فرهنگ ما دارای جایگاه و نقش خاص خود باشند، به شرط آنکه امکان به حرکت در آوردن این بخش با شیوه‌هایی نظیر ورود بخش خصوصی مهیاشود.