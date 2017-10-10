به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، «مسعود رضایی منفرد» مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید با اعلام این خبرگفت: عملیات اسکن لیزر محوطه تاریخی نقش رستم و ایجاد داربست حفاظتی بر روی آرامگاه خشایار به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مرمتی، انجام شد.

آنطور که رضایی منفرد می افزاید: اسکن‌لیزر، روش جدیدی برای مستندسازی کامل بناها و محوطه های تاریخی است که در نقش رستم با دقت بالا اجرا شد.

به گفته او اسکن ‌لیزر نقش رستم علاوه‌بر مستندسازی کامل اثر، در طرح‌های مرمتی و حفاظتی با ارایه اطلاعات کامل کاربرد خواهد داشت. همچنین ارتقاء حفاظت و مرمت و به کارگیری دانش روز در این خصوص، پرونده "ثبت جهانی الحاق نقش رستم به تخت جمشید" گامی را در مسیر رو به جلو خواهد برد.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در ادامه به آبراهه های مربوط به دوره هخامشی در این محوطه و در بالای نقوش اشاره کرد و گفت: این آبراهه‌ها مورد بررسی حفاظتی و مرمتی قرار گرفته تا در فصل بارش، نقوش از جاری شدن آب بر روی آن در امان بماند.

رضایی منفرد پروژه استیج‌بندی حفاظتی آرامگاه خشایار به ارتفاع ۶۰ متر که پله‌گذاری شده است را گامی دیگر در مسیر اجرایی شدن اهداف حفاظتی و مرمتی مجموعه نقش رستم برشمرد و گفت: کارگاه ایجاد شده مزیت دسترسی به تمامی نقوش، درون آرامگاه خشایار و بالای نگاره‌ها را آسان و امکان پذیر ساخته که هم در کار برداشت و هم در تسهیل روند اجرای طرح و برنامه حفاظت و مرمت مفید خواهد بود.

وی بیان کرد: احیاء و اجرای طرح های حفاظتی و مرمتی در نقش رستم بتواند مسیر دستیابی محوطه تاریخی نقش رستم را به نشان ثبت جهانی یونسکو تسهیل کند.