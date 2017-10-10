بحران کنونی کردستان عراق ناشی از خلأ شخصیت «طالبانی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق و دبیر کل اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق را تسلیت گفت.

متن پیام سرلشکر سلیمانی به‌ مناسبت درگذشت طالبانی به‌ شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مجاهد خستگی‌ناپذیر، رئیس جمهور فقید عراق جناب آقای جلال طالبانی نه‌تنها مردم مسلمان عراق بلکه همه ملت‌های منطقه را متأثر و متألم کرد.

مرگ شخصیت مجاهدی که قریب به بیش از شصت سال برای آزادی ملت عراق اعم از عرب، کُرد، ترکمن، شیعه، سنی، مسیحی و ایزدی مبارزه کرد، مردی که به حق کلمه «مام» برازنده او بود. شخصیتی که بارها سنگر خود را سنگر دفاع از شیعه، سنی، کُرد و عرب قرار داد.

منزلت این مرد بزرگ هنوز در بین ملت عراق شناخته نشده است، کما اینکه در کردستان عراق نیز آنگونه که باید، فرصت شناساندن و شناخت این رجل بارز حاصل نشد.

طالبانی مردی بزرگ بود که ریاست‌های جدید بر بزرگی او نیفزود، بلکه جایگاه‌ها را ارزشمند و بزرگ کرد. شخصیتی که بارها موجب نجات ملت عراق از گرداب‌ها، کشمکش‌ها و تفرقه‌ها شد.

این مصیبت برای مردم کردستان عراق بیش از دیگر آحاد ملت این کشور سنگین‌تر است و به خوبی می‌دانند که طالبانی بزرگ با چه مهارت و حکمتی در کنار حقوق دیگر اقوام عراقی، حقوق مردم کردستان عراق را در قانون اساسی تصویب و تثبیت کرد.

شخصیت بزرگی که پیوسته استقلال و یکپارچگی عراق را مد نظر داشت و معتقد بود حقوق همه اقوام و مذاهب عراقی می‌بایست در قالب یک کشور واحد در قانون اساسی دیده و گنجانده شود.

پارلمان و دولت کنونی عراق که نماد حضور همه قومیت‌ها، اقوام و مذاهب گوناگون عراق است نمونه بارزی از حکمت این مرد بزرگ و چریک خستگی ناپذیر است که با درایت و کمک دیگر رهبران عراقی به خوبی طراحی و اجرا شد.

طالبانی بزرگ در استراتژی خود جهان اسلام را مامن و کشورهای همسایه خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را عمق این استراتژی می‌دانست، لذا در تمام بحران‌ها و کشمکش‌ها این دو بعد بعنوان خط قرمز غیرقابل عدول، مدنظر برای آن بزرگوار محسوب می‌شد و از آن مراقبت می‌کرد.

بر همین اساس، در زمان اشغال عراق توسط آمریکا برغم حساسیت‌های بالای اشغالگران، طالبانی بزرگترین مانع بر سر راه تخریب رابطه استراتژیک ملت عراق با جمهوری اسلامی ایران بود و با مهارت و حکمت خاص خود ایران را پیوسته پشتوانه ملت عراق قرار داد و خواهان این پیوستگی برای همیشه بود و به این دلیل جمهوری اسلامی ایران را وطن دوم خود می‌دانست.

طالبانی بدون اعتنا به مخالفت‌های آمریکا در زمان اشغال عراق، به دلیل فهم دقیق از حقایق منطقه، پیوسته از همبستگی ملت‌های عراق و ایران و دیگر کشورهای منطقه دفاع کرد.

ویژگی و برجستگی دیگر این شخصیت مبارز بزرگ این بود که اجازه ورود و ظهور و هیچ‌گونه مشروعیتی به دشمنان عالم اسلامی خصوصاً رژیم صهیونیستی نداد و او به خیلی از شخصیت‌های اسلامی اعم از شیعه و سنی کمک کرد و در رشد و توسعه عالم اسلامی خصوصاً در صحنه عراق نقش اساسی داشت.

طالبانی از اخلاق و ادب ویژه اسلامی برخوردار بود که این برجستگی ادب و اخلاق او، ایشان را تبدیل به یک شخصیت قابل احترام برای همه شخصیت‌های و مسئولان جهان کرده بود.

کتابخانه او مملو از کتاب‌های اسلامی و سرگذشت مبارزان بود، لذا طالبانی ضمن درس آموزی از مکتب اسلام و بزرگان آن که این مسئله در رفتار و اخلاق او کاملاً نمایان بود، از سرگذشت دیگر مبارزان جهان نیز بخوبی درس آموزی کرده بود و این دو ویژگی باعث شده بود وی محور و مرکز رجوع عموم قومیت‌ها و گروههای عراقی برای حل و فصل مناقشات قرار گیرد.

امروز جای آن دوست عزیز و فقید خالی است و بحران کنونی در کردستان عراق ناشی از خلأ وجود چنین شخصیت حکیم و موقعیت شناسی می‌باشد. شخصیتی که پیوسته نه تنها بر موج احساسات سوار نمی‌شد بلکه احساسات را در یک چارچوب منطقی و عقلانی هدایت می‌کرد.

طالبانی عمر خود را فدای ملت عراق کرد و حقیقتاً باید ایشان را شهید راه عراق دانست. رحمت واسعه خداوند بر آن مرد بزرگ باد که پیوسته مرهمی بر زخم‌های ملت عراق در زمان حکومت ستمگر بعث و پس از آن نیز علمدار وحدت و یکپارچگی عراق بود.

طالبانی مدرسه خاصی تاسیس کرد که امیدواریم شاگردانی که در این مدرسه درس خوانده و تربیت شده‌اند راه آن بزرگ مرد را در پیش گیرند که آن راه همواره تاکید دیگری بر خود بود و ترجیح وحدت بر تفرقه و تفکیک و رجحان منطق بر احساسات و اولویت همسایه بر بیگانه و برتری اسلام بر کفر و ترجیح آزادی بر اشغالگری و ترجیح فلسطین بر رژیم صهیونیستی، دیگر برجستگی‌هایی که ذکر آن نیازمند کتاب‌های قطوری می‌باشد.

اینجانب خود را در غم از دست دادن این مرد بزرگ و استاد وارسته مبارزه و شخصیتی که از اخلاق و ادب اسلامی بهره‌های فراوانی برده بود، عزادار می‌دانم و این حزن بزرگ را به خانواده محترم آقای طالبانی، همسر و فرزندانش و دیگر رهبران کردستان عراق خصوصاً حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق تسلیت عرض می‌کنم و برای آن دوست سفر کرده مجاهد، مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای خانواده بزرگوارش صبر و اجر از خداوند سبحان خواستارم.

سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی

پنجشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۶ شمسی

برابر با ۱۴ محرم ۱۴۳۹