نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد اظهارات مطهری و ابطحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمدجواد جمالی با اشاره به برگزاری نشست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: حدود ۶۰ الی ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شکایت دارند لذا مقرر شد در جلسه آینده هیات مذکور مدارک و مستندات بررسی و پس از شنیدن نظارت افراد نتیجه نهایی در این خصوص اعلام شود.

نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این خصوص نسبت به نحوه تائیدیه ها و امور اجرایی شکایت دارند؛ البته باید یادآور شد که نمایندگان معترض از جناح های متفاوت سیاسی هستند.

وی در خصوص شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از آقای ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، افزود: وی مصاحبه ای در خصوص واردات بی رویه و تعطیلی برخی از کارگاه ها به دلیل مذکور داشته اند که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این مهم را خلاف شأن و وظایف نمایندگی تشخیص نداد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص شکایت سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان و همچنین دادستانی اصفهان از آقای مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در راستای سخنرانی در استان مذکور و صحبت در صحن علنی مجلس، تصریح کرد: دادستانی اعتقاد داشت که صحبت وی در صحن علنی علیه قوه قضائیه بود که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این مهم را خلاف شأن و وظایف نمایندگی تشخیص نداد.

جمالی نوبندگانی افزود: در خصوص تصمیم گیری برای سخنرانی در اصفهان نیز مقرر شد آقای مطهری در جلسه آینده حاضر شده و دفاعیاتش شنیده شود.

وی در خصوص شکایت فرد حقیقی نسبت به یکی از نمایندگان مجلس به دلیل اینکه پسرش در شورای شهر حوزه انتخابیه وی رای اورده و به عنوان شهردار انتخاب شده است، گفت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این مهم را در اختیار وظایق قانونی شورا می داند که هر فردی را به عنوان شهردار انتخاب کند و نماینده مجلس از این حیث مبرا تشخیص داده شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص شکایت یکی از کمیته های ورزش رزمی نسبت به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، ادامه داد: برای تصمیم گیری در این خصوص نیز مقرر شد نماینده مذکور به جلسه دعوت و مدارک و مستندات بررسی شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص شکایت ناجا نسبت به یکی از نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز شکایتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام نشده و ناجا به دادستانی شکایت کرده، از این رو دادستانی به هیات رییسه مجلس نامه خواهد زد که بر این اساس باید منتظر تصمیم هیات رییسه در این خصوص باشیم.