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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

۲۰ مهرماه؛

پیکر ۸ شهید گمنام در قم تشییع می‌شود

پیکر ۸ شهید گمنام در قم تشییع می‌شود

قم - پیکر مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس ۲۰ مهرماه در قم تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس ساعت ۹ صبح پنج‌شنبه هفته جاری با اقامه نماز توسط آیت الله العظمی نوری همدانی در حرم حضرت معصومه(س) تشییع می‌شود.

بر اساس این گزارش از بین این ۸ شهید گمنام،  ۲ شهید ۲۳ ساله و یک شهید ۱۷ ساله از عملیات محرم و خیبر در مدرسه معصومیه، یک شهید ۱۷ ساله از عملیات خیبر در آمادگاه شهید فراشاهی و ۲ شهید ۱۶ و ۱۷ ساله دیگر از عملیات والفجر در شهر سلفچگان تدفین خواهند شد.

هنوز سن دقیق ۲ شهیدی که در دانشگاه پیام نور تشییع و تدفین می‌شوند اعلام نشده است.

یادآور می‌شود که تاکنون ۶۳ یادمان شهید گمنام در ۳۹ نقطه استان قم احداث شده است.

کد مطلب 4110248

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