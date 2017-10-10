کاهش ۳۵ درصدی متوفیان تصادفات درون شهری در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقرسلیمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی ۶ماهه اول امسال تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل۳۵ درصد، در بخش تصادفات جرحی ۱۶ درصد وخسارتی ۵۷ درصد کاهش داشته ایم.

وی افزود: برابر نرمی که برای کل کشور تعیین شده و جزو برنامه های توسعه ششم نیز قرار گرفته کاهش ۱۰ درصدی تصادفات است که بحمداله در استان هرمزگان این امر محقق شده است.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه برابر آمار پزشک قانونی ۹۳ درصد تلفات موتور سیکلت سواران به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی است، اذعان داشت: ما با دو گروه پرخطر مواجه هستیم که اولین آنها موتورسیکلت سواران هستند که سهم حدود ۴۶ درصدی در تصادفات را به خودشان اختصاص داده اند و ضریب خطر برای موتورسیکلت سواران چندین برابر خودروها است و معمولا بخاطر اینکه فاقد هر گونه حفاظ ایمنی هستند در کوچکترین حادثه ضربه شدیدی می بینند.

سلیمی اظهار داشت: گروه دومی که پرخطر هستند عابران پیاده هستند که بخشی به کم توجهی عابرین برمی گردد که از هر نقطه ای از معابر طی طریق می کنند که در معرض خطر قرار خواهند گرفت و عدم مدیریت سرعت توسط رانندگان معابر شهری نیز عامل دیگری است که باعث افزایش تصادف با عابران پیاده شده است.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت در معابر شهری تابع عرضه و تقاضا است و زمانی که ظرفیت معابر محدود است و امکان گسترش آن وجود ندارد چاره ای نداریم که تقاضا را مدیریت کنیم و طرح هایی مثل پارک حاشیه ای،ایجاد محدودیت ترافیکی ، ممنوعیت ترافیکی و طرح زوج و فرد برای تنظیم کردن عرضه و تقاضا است.

این مسئول انتظامی با اشاره به افزایش ۱۳درصدی توقیفات وسایل نقیله متخلف طی شش ماهه اول امسال، تصریح کرد:طی این مدت ۳۴۹هزار و ۳۹۳ فقره تخلف اعمال قانون شده و ۹هزار و ۸۷۵ خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان اظهار داشت :از هفته ناجا سال گذشته تا کنون به ۲۲هزار و ۶۱۲ نفر در مهدوکودک، ۱۰ هزار و ۴۵۰ نفر از راننده ناوگان عمومی، ۱۵هزار و ۳۱۸ نفر از کارکنان ادارات و ۱۵ هزار و ۱۱۰ نفر در مساجد آموزش همگانی توسط کارشناسان ترافیکی ارائه شده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: در هفته نیروی انتظامی ۲۰ برنامه اختصاصی توسط پلیس راهنمایی در حال انجام است که از برنامه های شاخص آن می توان به همایش طلایه داران،اجرای نمایش عروسکی در تقاطع و میادین،مانور موتورسیکلت سواران قانونمند،ملاقات مردمی و راه اندازی پارک ترافیک اشاره کرد.