کوروش کرم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزییات جلسه غیر علمی مجلس شورای اسلامی با حضور ظریف وزیر امور خارجه گفت: در این جلسه آقای ظریف اعلام کرد هماهنگی های لازم بین ترکیه، عراق و ایران در موضوع اقلیم کردستان وجود دارد و فعالیت های گسترده ای در حال انجام است که نتایج خوبی در پی خواهد داشت.

نماینده فیروزآباد اظهار داشت: آقای ظریف درباره برجام و اظهارات ترامپ اعلام کرد وزارت خارجه با هوشیاری موضع گیری های رئیس جمهور آمریکا را رصد می کند و گزینه های متناسب ایران در مقابل موضع گیری های احتمالی آمریکا در مورد برجام روی میز است.

وی اظهار داشت: در ادامه جلسه آقای لاهوتی، محمدجواد ابطحی و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی به بیان نظرات خود پرداختند.