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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

فرماندار شهرستان بانه:

یازدهمین جشنواره سراسری داستان نویسان در بانه برگزار می شود

یازدهمین جشنواره سراسری داستان نویسان در بانه برگزار می شود

سنندج- فرماندار شهرستان بانه گفت: یازدهمین جشنواره سراسری داستان نویسان آذرماه امسال در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی ظهر امروز در  نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری داستان نویسان بانه، گفت:  جشنواره یازدهم با حضور نویسندگانی از سراسر کشور به مدت ۳ روز در آذر ماه امسال در بانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آثار و نتایج  مثبت و ماندگار جشنواره داستان نویسان بانه از گذشته تاکنون بیان کرد: برگزاری این جشنواره ادبی، رویدادی فاخر و مهم در زمینه توسعه فرهنگی در منطقه و معرفی آثار نویسندگان و چهره های برجسته ادبی در سطوح ملی و بین المللی است.

وی بیان کرد: در جشنواره امسال تلاش خواهیم کرد تا دبیرخانه جشنواره داستان بانه را دائمی و حضور چهره های مهم ادبی و معرفی استعدادهای برجسته عرصه داستان نویسی را در بانه، همیشگی و نهادینه کنیم.

فرماندار بانه از ادارات و نهادهای فرهنگی و اعضای انجمن های ادبی این شهرستان خواست به منظور تسریع در فراهم کردن زمینه های اجرایی و تدارکات لازم، کمیته های تخصصی و فرعی را در اسرع وقت تشکیل و ضمن دعوت از معتمدین، فعالان فرهنگی و تشکل های ادبی، برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.

حمیدرضا خوشبخت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه هم گفت: هیأت داوران بازخوانی جشنواره از میان هزار و ۶۸  اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره یازدهم داستان نویسان بانه، امسال ۱۲۵ اثر در زمینه های داستان کوتاه، مقاله و کودک و نوجوان، به دو زبان کردی و فارسی را برای خوانش در بخش مسابقه این جشنواره انتخاب کردند.

کد مطلب 4111307

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