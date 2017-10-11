یازدهمین جشنواره سراسری داستان نویسان در بانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی ظهر امروز در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری داستان نویسان بانه، گفت: جشنواره یازدهم با حضور نویسندگانی از سراسر کشور به مدت ۳ روز در آذر ماه امسال در بانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به آثار و نتایج مثبت و ماندگار جشنواره داستان نویسان بانه از گذشته تاکنون بیان کرد: برگزاری این جشنواره ادبی، رویدادی فاخر و مهم در زمینه توسعه فرهنگی در منطقه و معرفی آثار نویسندگان و چهره های برجسته ادبی در سطوح ملی و بین المللی است.

وی بیان کرد: در جشنواره امسال تلاش خواهیم کرد تا دبیرخانه جشنواره داستان بانه را دائمی و حضور چهره های مهم ادبی و معرفی استعدادهای برجسته عرصه داستان نویسی را در بانه، همیشگی و نهادینه کنیم.

فرماندار بانه از ادارات و نهادهای فرهنگی و اعضای انجمن های ادبی این شهرستان خواست به منظور تسریع در فراهم کردن زمینه های اجرایی و تدارکات لازم، کمیته های تخصصی و فرعی را در اسرع وقت تشکیل و ضمن دعوت از معتمدین، فعالان فرهنگی و تشکل های ادبی، برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.

حمیدرضا خوشبخت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بانه هم گفت: هیأت داوران بازخوانی جشنواره از میان هزار و ۶۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره یازدهم داستان نویسان بانه، امسال ۱۲۵ اثر در زمینه های داستان کوتاه، مقاله و کودک و نوجوان، به دو زبان کردی و فارسی را برای خوانش در بخش مسابقه این جشنواره انتخاب کردند.