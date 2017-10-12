  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

استاندار کرمانشاه:

اربعین حسینی یک فرصت ویژه برای کرمانشاه است

اربعین حسینی یک فرصت ویژه برای کرمانشاه است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه، اربعین حسینی را یک فرصت ویژه برای استان کرمانشاه برشمرد که باید نهایت استفاده را از آن برد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین که با حضور معاون عمرانی وزیر کشور و مسئولین مرتبط در مرز خسروی برگزار شد گفت: خوشحال هستیم امسال توفیق عبور زوار اباعبدالله الحسین (ع) از مرز خسروی نصیب کرمانشاه شده است.

وی افزود: اربعین همیشه یک فرصت بوده است و کرمانشاهیان نیز امسال از این فرصت عظیم برخوردار شده اند.

استاندار کرمانشاه، اربعین حسینی را فرصت ویژه ای برای استان کرمانشاه و معرفی آن دانست و گفت: باید از این فرصت نهایت استفاده صورت گیرد.

بازوند خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه و مسئولین آن تمام توان خود را برای ارائه بهترین خدمات به زوار اربعین به کار گرفته‌اند.

کد مطلب 4111863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه