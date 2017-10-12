اربعین حسینی یک فرصت ویژه برای کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین که با حضور معاون عمرانی وزیر کشور و مسئولین مرتبط در مرز خسروی برگزار شد گفت: خوشحال هستیم امسال توفیق عبور زوار اباعبدالله الحسین (ع) از مرز خسروی نصیب کرمانشاه شده است.

وی افزود: اربعین همیشه یک فرصت بوده است و کرمانشاهیان نیز امسال از این فرصت عظیم برخوردار شده اند.

استاندار کرمانشاه، اربعین حسینی را فرصت ویژه ای برای استان کرمانشاه و معرفی آن دانست و گفت: باید از این فرصت نهایت استفاده صورت گیرد.

بازوند خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه و مسئولین آن تمام توان خود را برای ارائه بهترین خدمات به زوار اربعین به کار گرفته‌اند.