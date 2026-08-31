به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۶۱ روستای شهرستان سرپلذهاب، با اشاره به حضور مردم در این مراسم اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم ساعتها منتظر مانده بودند، تصمیم داشتم سخنرانی نکنم و برنامه را سریعتر به پایان برسانیم، اما حیفم آمد در جمع مردم منطقه حضور داشته باشم و چند کلمهای با آنها صحبت نکنم.
وی با اشاره به سابقه حضور خود در منطقه در دوران دفاع مقدس افزود: این افتخار را داشتم که در دوران جنگ مدتی در این منطقه حضور داشته باشم و خاطرات بسیاری از شهدای این منطقه در ذهنم باقی مانده است؛ شهدایی که هر آنچه داریم به برکت ایثار و فداکاری آنهاست.
وزیر نیرو با اشاره به پروژههای افتتاحشده در استان کرمانشاه عنوان کرد: امروز برای افتتاح تعدادی از پروژهها در این منطقه حضور پیدا کردهایم که نخستین پروژه مورد بهرهبرداری، یک نیروگاه سیکل ترکیبی بود و از نظر من اهمیت بسیار زیادی دارد.
کرمانشاه در تولید برق خوداتکاست
علیآبادی گفت: امروز استان کرمانشاه از حیث تولید برق خوداتکاست و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق تولید میکند، در حالی که مصرف استان کمتر از هزار و ۳۰ مگاوات است.
وی افزود: این موضوع به این معناست که استان کرمانشاه از نظر انرژی برای مدت قابل توجهی روی پای خود ایستاده است.
وزیر نیرو با اشاره به راندمان نیروگاه جدید استان اظهار کرد: این نیروگاه از نیروگاههای شاخص کشور است و راندمان آن نزدیک به ۶۰ درصد است و در زمان اوج مصرف نیز باید با اولویت به مردم منطقه اختصاص پیدا کند.
اجرای پروژههای مرزی نیازمند نگاه ویژه است
علیآبادی در ادامه با اشاره به پروژههای مرزی منطقه گفت: پروژه سامانه گرمسیری از جمله طرحهایی است که از گذشته در منطقه آغاز شده و خاطرات زیادی از دوران اجرای آن دارم.
وی افزود: زمانی که در این منطقه مدیر پروژه بودم، اتفاقات و خاطراتی برای من رقم خورد که همچنان در ذهنم باقی مانده است و امروز نیز بازگشت به این منطقه و مشاهده پیشرفت پروژهها برایم ارزشمند است.
وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان کرمانشاه عنوان کرد: رونق دادن به پروژههای مرزی از موضوعاتی بود که در دوران مسئولیت قبلی خود نیز بر آن تأکید داشتم و امروز این پروژهها میتوانند زمینهساز توسعه تجارت میان ایران و کشورهای همسایه باشند.
وی تأکید کرد: باید کمک کنیم این پروژهها به شایستگی اجرا شوند و برای حل مسائل مرتبط با آنها نیز نیازمند بررسی دقیق و حضور میدانی مسئولان هستیم.
علیآبادی خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: از معاونان و مسئولان مربوطه میخواهم در محل مستقر شوند و مسائل را از نزدیک بررسی کنند؛ موضوعات نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید دقیق بررسی و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص پروژههای منطقه نیز مسائل را بررسی خواهیم کرد و تلاش میکنیم اقدامات لازم با قوت و قدرت دنبال شود.
جذب سرمایه؛ راهکار توسعه زیرساختها
وزیر نیرو با اشاره به ضرورت جذب سرمایه برای اجرای پروژههای زیرساختی گفت: راهکار اصلی توسعه، جذب سرمایه است و تا زمانی که جذب سرمایه را فقط در داخل دولت جستوجو کنیم، اتفاق زیادی رخ نخواهد داد.
وی افزود: ظرفیتهای سرمایهگذاری در استان باید فعال شود و برای اجرای پروژههای مختلف از توان بخشهای غیردولتی نیز استفاده کنیم.
علیآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق کشور گفت: کشور با ناترازی برق مواجه بود و برای رفع این مشکل باید ظرفیت تولید برق متناسب با نیاز افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز ظرفیت برق کشور با جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر به حدود ۱۰۲ هزار مگاوات رسیده که رقم بسیار بالایی است، اما همچنان با مسئله مصرف مواجه هستیم.
وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق گفت: بیش از آنکه متوجه تولید باشیم، باید متوجه مصرف باشیم؛ اگر مصرف بهینه و مطابق استانداردهای جهانی نشود، هر میزان تولید نیز ممکن است پاسخگوی نیاز کشور نباشد.
وی افزود: برای هر میلیون نفر جمعیت، بیش از هزار مگاوات ظرفیت برق رقم بالایی است، اما با وجود این ظرفیت همچنان شاهد مصرف بالا هستیم، زیرا در برخی موارد مطابق استانداردها مصرف نمیکنیم.
علیآبادی با اشاره به سیاستهای دولت برای مدیریت مصرف برق عنوان کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغشده، باید میزان مشخصی از برق که حد معقول و متعارف و متناسب با استانداردهای جهانی است، برای مردم تأمین شود.
وی گفت: بخش قابل توجهی از مردم در محدوده مصرف متعارف قرار دارند و سیاستهای جدید نیز با هدف ایجاد مصرف عادلانه و مدیریتشده در حال اجراست.
وزیر نیرو همچنین از برنامه دولت برای مشارکت مردم در صنعت برق خبر داد و افزود: تلاش میکنیم با ایجاد زمینههای مشارکت عمومی، مردم بتوانند حتی با سرمایههای اندک سهامدار پروژههای تولید برق شوند و خودشان نیز از منافع این حوزه برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی مردم در تولید و تأمین انرژی سهیم باشند، زمینه برای مصرف بهینهتر و مسئولانهتر نیز فراهم میشود.
برنامهریزی برای تأمین آب در شرایط خشکسالی
علیآبادی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آب و ضرورت مدیریت ذخایر اظهار کرد: در شرایط فعلی باید با توجه به پیشبینیهای موجود، منابع آب را مدیریت کنیم و بخشی از آب را برای فصل زمستان ذخیره داشته باشیم.
وی افزود: اگر بارندگی کافی نباشد، باید حداقل ذخیرهای در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم نقاط حساس را از طریق ظرفیتهای موجود آبرسانی کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین سوخت نیروگاهها گفت: نسبت به سال گذشته بیش از دو میلیارد مترمکعب سوخت بیشتری ذخیره کردهایم و هنوز نیز فرصت داریم که ذخایر خود را برای زمستان افزایش دهیم.
وی تأکید کرد: مردم به من اعتماد داشته باشند؛ هر کاری که امکان انجام آن وجود داشته، انجام دادهایم و در این زمینه کوتاهی نکردهایم. تلاش شده است از ظرفیت و نظر دانشگاهیان و دانشمندان استفاده شود تا بهترین تصمیم برای مردم گرفته شود.
علیآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت وحدت میان مردم اظهار کرد: اگر با یکدیگر متحد باشیم و در کنار هم قرار بگیریم، دشمن نمیتواند کاری از پیش ببرد؛ اما اگر جامعه دچار تفرقه شود، آسیبپذیر خواهد شد.
وی افزود: دولت چهاردهم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و سیره امام خمینی (ره)، حرکت در مسیر وحدت و همدلی را دنبال میکند.
وزیر نیرو گفت: کسانی که تلاش میکنند میان مردم اختلاف و تفرقه ایجاد کنند، دوست مردم نیستند؛ دوستان باید مشکلات خود را با گفتوگو و همکاری حل کنند و اجازه ندهند دشمن از اختلافات سوءاستفاده کند.
وی با دعوت از مردم به برادری و وحدت عنوان کرد: همه اقدامات و فعالیتهای ما باید با نیت حفظ وحدت و اتحاد مردم انجام شود و نباید اجازه دهیم اختلافات، انسجام جامعه را خدشهدار کند.
وعده وزیر نیرو برای پیگیری مطالبات منطقه
علیآبادی در ادامه با اشاره به درخواستهای مطرحشده از سوی استاندار و نماینده مردم منطقه گفت: همه درخواستهایی که در این جلسه مطرح شد، مورد قبول و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: کمیتهای که برای بررسی مسائل منطقه تشکیل شده است، در استانداری مستقر خواهد شد و موضوعات مختلف از جمله مسائل مرتبط با پروژههای عمرانی و بازارچه را بررسی خواهد کرد و با جمعبندی دقیق، برای آنها راهکار ارائه میدهد.
وزیر نیرو با تأکید بر محدودیت منابع کشور گفت: در شرایط جنگی قرار داریم و نباید تصور کنیم امکانات کشور نامحدود است؛ امکانات محدود است و باید بر اساس اولویتبندی، مسائل را به ترتیب اهمیت دنبال کنیم.
علیآبادی در پایان اظهار امیدواری کرد با اولویتبندی و استفاده از ظرفیتهای موجود، پروژههای مورد نیاز منطقه به تدریج اجرایی و عملیاتی شوند و اقدامات لازم برای خدمترسانی بهتر به مردم به نتیجه برسد.
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