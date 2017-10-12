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۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۰

تساوی رسانه ورزش و یاران نوروزی به یاد کاپیتان فقید پرسپولیس

تساوی رسانه ورزش و یاران نوروزی به یاد کاپیتان فقید پرسپولیس

تیم فوتبال خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی به مناسبت دومین سالگرد هادی نوروزی مقابل تیمی از دوستان و یاران این بازیکن به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، تیم یاران هادی نوروزی متشکل از دوستان و همبازیان قدیمی کاپیتان پیشین پرسپولیس امروز پنجشنبه در سفری به تهران مهمان تیم رسانه ورزش بود تا در دیداری نمادین یاد و خاطره کاپیتان شماره ۲۴ پرسپولیس را زنده نگه دارند. این مسابقه ساعت ۱۰ صبح در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار شد.

تیم فوتبال رسانه ورزش که برگزاری برنامه های خیریه و نمادین را در دستور کار خود قرار دارد و با حمایت شرکت آریا شیک قشم در میادین حاضر می شود در مسابقه امروز به نتیجه تساوی یک به یک رسید. آرمن ساروخانیان برای تیم رسانه ورزش و محمد نوری برای یاران نوروزی گلزنی کردند.

کد مطلب 4112114

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