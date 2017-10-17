به گزارش خبرنگار مهر، برات قنبری در نشست خبری افزایش ۲.۵ برابری بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نمایشگاه ایران تلهکام ۲۰۱۷ برگزار شد، با اشاره به برنامههای توسعهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که از برنامه سوم توسعه تاکنون ادامه دارد، گفت: در برنامه سوم توسعه موضوع آزادسازی و ارائه خدمات موبایل به عنوان مهمترین برنامههای توسعهای کشور در این بخش مطرح شد و در برنامه چهارم توسعه نیز هدفگذاری روی خدمات فناوری اطلاعات بود.
وی ادامه داد: در همین حال در برنامه پنجم توسعه معرفی نسل سوم و چهارم تلفن همراه به عنوان مهمترین هدفگذاری مطرح شد و هماکنون در برنامه ششم توسعه، نگاه این برنامه به توسعه اقتصادی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات گفت: نوسازی شبکههای ارتباطی بر مبنای فیبر نوری و توسعه زیرساختها در برنامه ششم توسعه دیده شده و قرار است ارزش افزوده خدمات این بخش تا پایان برنامه ششم از ۲۴ هزار میلیارد به ۵۳ هزار میلیارد افزایش یابد.
قنبری با بیان اینکه افزایش بیش از دو برابری ارزش افزوده در حوزه ارتباطات، رشد سالانه ۱۹.۶ درصد را به همراه دارد، تصریح کرد: برای بخش ارتباطات کشور، توان رشد ۲.۵ برابری، بخش فناوری اطلاعات رشد ۵ برابری و بخش پست رشد ۶ تا ۷ برابری در برنامه ششم در نظر گرفته شده است.
رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، افزایش ترانزیت اینترنت بینالملل را به ۳۰ ترابایت از دیگر تکالیف این برنامه عنوان کرد و گفت: در این راستا باید راهاندازی شرکت ترانزیت بینالمللی و آزادسازی مکالمات بینالملل اجرایی شود.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بیشترین تأکید روی خدمات فناوری اطلاعات است، افزود: تا پایان این برنامه و در سال ۱۴۰۰ باید در این حوزه ۳۰ رتبه جایگاه ایران رشد کند.
مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات با بیان اینکه هماکنون بالغ بر ۸۰ میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: در پایان برنامه ششم این بازار باید به ۴۰۰ میلیون مشترک برسد تا ما بتوانیم در مشارکتهای بینالمللی حضور فعال داشته باشیم.
قنبری ادامه داد: برنامه چهارم توسعه ۱۵ هزار میلیارد تومان و در برنامه پنجم توسعه ۲۵ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایهگذاری شده و در برنامه ششم نیز سرمایهگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه فناوری اطلاعات پیشبینی میشود که سهم دولت از آن ۲۰ هزار میلیارد و سهم بخش فناوری ۵۰ هزار میلیارد و نیز سهم اپراتورها ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرمایهگذاری در این حوزه است.
وی گفت: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شده است.
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