سرلشکر باقری وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با استقبال سرلشکر اسامه خضور مدیر اداره سیاسی ارتش سوریه وارد دمشق شد.

وی قرار است در این سفر با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش سوریه دیدار و گفتگو کند.

علاوه بر دیدارهای نظامی، سرلشکر باقری طبق برنامه قرار است با بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز دیدار داشته باشد.

ارتقاء همکاری‌های دفاعی و نظامی ایران و سوریه، مشورت، همفکری و تداوم همکاری‌ها برای مبارزه با تروریسم و همچنین راهکارهای ثبات و امنیت منطقه، از اهداف سفر سرلشکر باقری با سوریه است.