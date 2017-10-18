صدا و سیما، کتاب های کودک و نوجوان را معرفی کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالعظیم فریدون مدیر انتشارات «محراب قلم» با اشاره به تاثیرات برگزاری جشنواره بر فضای نشر کتاب کودک و نوجوان گفت: برپایی جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که جشنوارهای ناشر محوراست، موجب شد تا ناشران با توجه به معیارهای جشنواره آثار خود را ارتقا دهند، به ویژه آنکه در سالهای نخست جشنواره، به اعضای انجمن ناشران کودک اختصاص داشت و بعد از چند دوره کلیه ناشران را مدنظر قرار داد.
وی توجه به کتابهای تالیفی در این دوره جشنواره را یک ویژگی مثبت برشمرد و گفت: ویژگی بارز این دوره ارزیابی کتابهای تالیفی است. که در جای خود تاثیرگذار است. ضمن اینکه جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان یک جشنواره ناشر محور است و علاوه بر متن کتاب به ویژگیهای دیگر نظیر ظاهر، جلد آرایی، صفحه بندی، صحافی و سایراصول تولید کتاب توجه میشود. و میتواند یکی از شاخصهای ناشر برگزیده سال در داوری حوزه کودک و نوجوان باشد.
فریدون با اشاره به خلاءهای موجود در این جشنواره گفت: نکتهی قابل توجه که تنها به این جشنواره اختصاص ندارد و سایر جشنوارههای حوزه کتاب کودک نیز با آن روبهرو هستند، عدم تبلیغات کافی برای آثار برگزیده این جشنوارهها میباشد برای برگزاری جشنواره معمولا تبلیغات مختصری در بین اهالی نشر انجام میشود و بعد به فراموشی سپرده میشود، در حالی که انتظار میرود آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی و هنری و رسانهها به ویژه صدا و سیما تلاش کنند تا این آثار به جامعه مخاطب معرفی شود.
وی با انتقاد از رسانهها در معرفی آثار برگزیده جشنواره برتر کتاب کودک و نوجوان به جامعه گفت: انتظار میرود، کتابهای برگزیده جشنوارهها به درستی در آموزش و پرورش، رسانهها، صدا و سیما و مطبوعات معرفی شوند و ما میبینیم معمولا مخاطب به دلیل عدم دانش کافی کمتر به سراغ آثار برگزیده میرود و غالباٌ جذب کتابهای عامه پسند میشود و در نتیجه خروجی جشنوارهها با وجود تمام زحمتهایی که کشیده میشود، آن چیزی نیست که انتظار میرود.
فریدون ضمن ارزیابی وضعیت نشر کتاب کودک و نوجوان گفت: متاسفانه اکنون کتاب کودک و نوجوان ما در بحرانیترین وضعیت قرار دارد. اگر چه خانواده های ایرانی به فرزندانشان بیشتر از گذشته توجه دارند ولی با جمعیت بیش از ده میلیونی کودک و نوجوان تیراژ کتاب به شدت افت کرده است، و وضعیت اقتصادی ناشران خوب نیست و در نتیجه ناشران سرمایهگذاری زیادی برای کتابهای مناسب و تاثیرگذار انجام نمیدهند و عمدتاً به سمت کتابهای ترجمهای میروند تا بتوانند حیات اقتصادی خود را حفظ کنند.
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