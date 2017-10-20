استقلال بزودی یک مهاجم جدید به خدمت خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پندار توفیقی پس از پیروزی دو بر یک آبی پوشان برابر نساجی قائم شهر از مرحله یک هشتم جام حذفی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و توانستیم به یک برد دست پیدا کنیم و امیدوارم این روند در بازیهای آینده هم ادامه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که شما بدنبال یک مهاجم خوب برای استقلال بودید آیا این بازیکن را جذب کرده اید یا خیر، افزود: چند گزینه وجود دارد و ما منتظر تصمیم سرمربی هستیم تا او نظر خود را در این خصوص اعلام کند.

معاون باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه شما داخلی است یا خارجی، ادامه داد: اجازه بدهید بعدا راجع به این موضوع با شما صحبت خواهم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به ورزشگاه صنایع دفاع خواهید رفت، تصریح کرد: فردا کار ما با مسئولان این زمین به پایان خواهد رسید و به زودی به آنجا خواهیم رفت.

توفیقی در پایان و در پاسخ به این پرسش که دستیار دوم وینفرد شفر چه زمانی انتخاب خواهد شد، گفت: تا پایان هفته دستیار دوم شفر در استقلال هم مشخص خواهد شد.