یوونتوس ۱۰ نفره در زمین اودینزه ۶ گل زد/ خدیرا هت تریک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس در هفته نهم این مسابقات مهمان اودینزه بود و برابر این تیم پیروزی ۶ بر ۲ را کسب کرد.

سمیر (۱۴ - گل به خودی)، سامی خدیرا (۲۰، ۵۹ و ۸۷)، دانیله روگانی (۵۲) و میرالم پیانیچ (۹۰) گل های تیم یووه را در این مسابقه به ثمر رساندند. برای تیم اودینزه نیز استیپ پرسیا (۸) و دانیل وس (۴۸) گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی بدست آمد که ماریو مانژوکیچ در دقیقه ۲۷ اخراج شد اما یوونتوس با وجود یک بازیکن کمتر دو گل دیگر به ثمر رساند.

شاگردان ماکس آلگری با این برد ۲۲ امتیازی شدند.