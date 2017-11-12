مجید ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکایت مردم دهستان طرود و روستاهای مهدی‌آباد و ستوه به دلیل آنچه آن‌ها بدهکاری به بانک برای تسهیلات ساخت و تعمیر خانه‌های زلزله‌زده عنوان می‌شود، بیان کرد: زمین‌لرزه سال ۸۹ این دهستان به برخی خانه‌های مسکونی خساراتی وارد کرد که در همان زمان مدیران تصمیم گرفتند تا به مردم تسهیلات بهینه‌سازی منازلشان را اهدا کنند این تسهیلات امروز باعث بدهی‌های مردم به بانک‌ها شده که متأسفانه با بخشودگی آن موافقت نشده است.

وی افزود: در سفر استاندار سمنان به دهستان طرود نیز این مورد مطرح شد که برخی ساکنان وام دریافتی ساخت خانه‌های زلزله‌زده‌شان را نتوانسته‌اند به‌موقع پرداخت کنند که نامه‌ای به امضای استاندار برای وزارت کشور ارسال شد و متأسفانه بخشودگی وام مردم مورد تصویب قرار نگرفت و مردم دهستان طرود باید این بدهکاری بانکی را پرداخت کنند.

کمک بلاعوض در راه است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان بابیان اینکه مردم تصور می‌کردند این تسهیلات بخشیده می‌شود و بعضاً اقساط آن را پرداخت نکردند، بیان کرد: بنیاد مسکن برای رفع این مشکل پیگیری‌های مداومی را انجام داد و جلسات متعددی را برگزار کرد که متأسفانه نتیجه آن به بخشودگی وام‌ها از سوی بانک‌ها نشد چراکه درهرصورت بانک‌ها نخواستند تا از پول خود بگذرند و ما دنبال راهکار دیگری بودیم.

ملکی درباره راهکار رفع این مشکل، توضیح داد: پس از بررسی‌های بسیار به این نتیجه رسیدیم که بجای بدهی مردم یا حداقل بخشی از بدهی مردم به بانک‌ها به دلیل اینکه مردم ستوه و مهدی‌آباد از محرومیت نیز رنج می‌برند، بنیاد مسکن از اعتبارات خودش کمک بلاعوض چهارتا هشت میلیون تومانی را به مردم اهدا کند که این امر خوشحالی مردم را در پی خواهد داشت.

وی درباره زلزله دهستان نردین میامی نیز گفت: تاکنون برای ۳۳۰ واحد خانه‌ روستایی این منطقه ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت‌شده که این نیز مشابه همان طرحی است که درباره طرود بیان شد و امیدواریم بتوانیم مشکلات مردم را رفع کنیم چراکه زلزله به‌واقع امری خدادادی است که نمی‌توان مقابل آن ایستاد و متأسفانه این مشکل دقیقا در دو منطقه محروم شرق استان سمنان خساراتی را به مردم وارد کرده است.

نردینی‌ها در انتظار دریافت تسهیلات

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان همچنین گفت: نوع دوم پرداخت به زلزله‌زدگان نردین نیز به این صورت است که اواسط ماه مهر۹۶ تقریبا ۳۳۰ تا ۳۴۰ مورد تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بهسازی خانه با کارمزد پنج درصد از سوی بانک‌ها به‌صورت عقد قرارداد انجام‌شده و خوشبختانه این مبالغ نیز به‌زودی پرداخت می‌شود، از سوی دیگر باید گفت تاکنون ۲۰۰ واحد کار سقف ریزی و۱۲ واحد مسکونی در منطقه زلزله‌زده نردین تکمیل و افراد در آن ساکن شده‌اند.

ملکی در دیگر بخش سخنان خود به مقوله برمگردی و اشتغال‌زایی روستایی نیز پرداخت و بابیان اینکه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌منظور احداث و مرمت واحدهای برمگردی روستاها در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: افرادی که واحدهای آن‌ها از قابلیت بوم‌گردی برخوردار باشند می‌توانند پس از اخذ تائید میراث فرهنگی به اداره بنیاد مسکن حوزه شهرستان خود مراجعه کنند و درنهایت تسهیلات هشت میلیون تومانی برای تعمیر و مرمت واحدهای دارای ویژگی میراثی به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی همچنین با نوید اینکه امسال زوج‌های جوان در بافت روستاها می‌توانند از تسهیلات ۱۸ میلیون تومانی و ۲۰ میلیون تومانی برای احداث واحدهای مسکونی استفاده کنند، گفت: همچنین به این افراد هشت میلیون تومان کمک بلاعوض نیز پرداخت خواهد شد تا بتوانند سرپناه مناسبی را برای خود فراهم کنند.

اخذ مجوز پرداخت ۲۴ میلیارد ریال کمک بلاعوض

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه برای بیش از ۳۶۲ متقاضی تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به‌منظور تعمیر واحدهای مسکن روستایی پرداخت می‌شود، ابراز داشت: امسال برای واحدهایی که در سنوات گذشته ساخته‌شده و نیازمند مبلغی برای تکمیل واحدهای خود بودند با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده بالغ‌بر ۲۴ میلیارد ریال کمک بلاعوض از مرکز اخذ کردیم.

ملکی در ادامه تصریح کرد : با رقمی بین چهارتا هشت میلیون تومان به‌صورت کمک بلاعوض واحدهای نیمه‌تمام روستایی تکمیل می‌شود که این مبلغ صرفاً به افرادی پرداخت می‌شود که در روستا سکونت داشته باشند و به مهاجران فصلی این کمک بلاعوض پرداخت نخواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه تسهیلات تعمیرات قرض‌الحسنه دو میلیون تومانی به تعدادی از روستاهایی برای احداث حمام داخل واحد مسکونی یا تعمیرات جزئی پرداخت می‌شود، افزود: در شش‌ماهه اول سال جاری موفق شدیم از محل تسهیلات ابلاغی در زمینهٔ حوادث غیرمترقبه برای ۱۰۷ واحد مسکونی با تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی اقدامات مؤثر در زمینهٔ احداث واحدهای مسکونی در روستاها را داشته باشیم.

۴۵۰جلد سند مالکیت روستایی در استان سمنان صادر شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه طی شش‌ماهه نخست سال جاری بالغ‌بر یک هزار و ۴۰۰ تن قیر یارانه‌ای به روستاهای استان پرداخت شد، ابراز داشت: در سال جاری برای ۲۳ روستای استان که نیازمند طرح بازنگری یا همان طرح هادی بعد از ۱۰ سال منقضی شده بودند، اعتباری در سال جاری پیش‌بینی شد که تا پایان سال برای این تعداد روستا مجدد طرح هادی روستا تعیین شود.

ملکی ضمن بیان اینکه با حمایت نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هشت درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه استان به بحث بهسازی و اصلاح معابر روستایی اختصاص پیدا شود، تصریح کرد: خوشبختانه با دستور اکید استاندار موضوع در جلسه کمیته برنامه‌ریزی مطرح و موفق شدیم از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای برای سال جاری تا به امروز اعتباری معادل ۱۰۷ میلیارد ریال را مصوب کنیم.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۵۰ جلد سند مالکیت در روستاهای با جمعیت بالای ۲۰ خانوار یا دارای شورای اسلامی روستا و همچنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر صادر شد و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با همکاری اداره ثبت‌اسناد و املاک درخواست مردم در روستاها را انجام دهیم.

پروژه ۱۳۴واحدی مسکن شهری دامغان افتتاح می‌شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه از محل طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی تا شش‌ماهه اول سال جاری بالغ‌بر ۵۰۰ تسهیلات ۱۸ و ۲۰ میلیون تومانی برای بحث مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شد، ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم در شش‌ماهه دوم سال این مهم را باقدرت بیشتری ادامه دهیم.

ملکی در ادامه تصریح کرد: از همه مردم تقاضا داریم به‌منظور مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در اثر حوادث قهری دچار آسیب شدند به بنیاد مسکن شهرستان‌ها مراجعه و درخواست خود را مطرح و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند و تا کنون نیز برای بیش از ۵۰۰ واحد پرونده در شش ماه اخیر تشکیل شد.

وی بابیان اینکه تا یک‌ماهه آینده ۱۳۴ واحد مسکن شهری در دامغان آماده بهره‌برداری خواهد بود که با حضور مسئولان کشوری این واحدها به جامعه هدف واگذار خواهد شد، افزود: مجموعه پروژه ۲۷۶ واحدی شاهرود با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد، پروژه ۷۶ واحدی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، پروژه ۳۵ واحدی مهدی‌شهر با پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصد و پروژه ۱۲ واحدی گرمسار با پیشرفت فیزیکی ده درصد در دست اقدام است.